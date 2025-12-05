Аэропорты, которые чаще всего теряют чемоданы пассажиров — перечень

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Перед долгожданным отпуском вы в предвкушении приятных впечатлений и новых эмоций. Вы мечтаете поплавать в бассейне, прогуляться по уютным улочкам и просто хорошо провести время. Однако все приятные впечатления может испортить потерянный в аэропорту чемодан.

Рейтингом аэропортов, которые чаще всего теряют чемоданы пассажиров поделился Daily Mail.

Какие аэропорты лучше избегать

Эксперты тревел-портала AirAdvisor исследовали 53 аэропорта мира. Специалисты проанализировали количество пассажиров, поиск в Google по запросу "утерянный багаж", плохие отзывы и рейтинг аэропортов в Сети.

На третьем месте рейтинга оказался Международный аэропорт Дубай, который имеет самый большой пассажиропоток в мире. За прошлый год пользователи сети оставили около 5 000 запросов в Google по поиску утерянного багажа и 37 плохих отзывов на Yelp.

Второе место занял Международный аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, который получил 44 негативных отзыва на Yelp. Здесь пассажиры ждут свой багаж около 30 минут.

Чаще всего чемоданы туристов теряют в Лондонском аэропорту Хитроу, который собрал наибольшее количество негативных отзывов на Google.

