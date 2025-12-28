Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт 500 евро с пассажира — за что штрафует Ryanair

500 евро с пассажира — за что штрафует Ryanair

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 15:15
Полет с Ryanair — за что можно получить штраф в 500 евро
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Популярный ирландский лоукостер Ryanair строго наказывает пассажиров, которые нарушают порядок на борту самолета. В частности, за неподобающее поведение путешественникам придется выложить не одну сотню долларов.

Об этом говорится на сайте авиакомпании Ryanair.

Реклама
Читайте также:

За что Ryanair штрафует на 500 евро

В Ryanair подчеркнули, что пассажиры ожидают, что их путешествие будет комфортным и без стресса, что они прибудут вовремя и не испытают лишних неудобств из-за недисциплинированных пассажиров.

Лоукостер ведет борьбу с недисциплинированными пассажирами на благо других путешественников и членов экипажа. В частности, компания установила штраф в размере 500 евро для пассажиров, которых высадили из самолета из-за нарушения порядка.

В компании подчеркнули, что хотя такие случаи являются очень редкими и случаются во всех авиакомпаниях, неадекватное поведение в таком ограниченном общем пространстве недопустимо. В Ryanair надеются, что большой штраф будет служить надежной мерой предосторожности от недопустимого поведения пассажиров на борту самолета.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы путешествие штраф туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации