Полет с Ryanair — за что можно получить штраф в 500 евро

Популярный ирландский лоукостер Ryanair строго наказывает пассажиров, которые нарушают порядок на борту самолета. В частности, за неподобающее поведение путешественникам придется выложить не одну сотню долларов.

Об этом говорится на сайте авиакомпании Ryanair.

За что Ryanair штрафует на 500 евро

В Ryanair подчеркнули, что пассажиры ожидают, что их путешествие будет комфортным и без стресса, что они прибудут вовремя и не испытают лишних неудобств из-за недисциплинированных пассажиров.

Лоукостер ведет борьбу с недисциплинированными пассажирами на благо других путешественников и членов экипажа. В частности, компания установила штраф в размере 500 евро для пассажиров, которых высадили из самолета из-за нарушения порядка.

В компании подчеркнули, что хотя такие случаи являются очень редкими и случаются во всех авиакомпаниях, неадекватное поведение в таком ограниченном общем пространстве недопустимо. В Ryanair надеются, что большой штраф будет служить надежной мерой предосторожности от недопустимого поведения пассажиров на борту самолета.

