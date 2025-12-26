График движения общественного транспорта Львова на Новый год — претерпит ли изменения

Транспорт во Львове на Новый год изменит график движения
Во время новогодних праздников весь общественный транспорт во Львове будет курсировать по графику "выходного дня". Жителям и гостям этого туристического города стоит учесть, что автобусы, трамваи и троллейбусы будут двигаться с большим интервалом.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
График движения транспорта во Львове на Новый год
В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС сообщили, что большинство частных предприятий не будут работать на новогодние праздники 1 и 2 января.
Из-за существенного уменьшения пассажиропотока, городские трамваи, автобусы и троллейбусы будут курсировать с большим интервалом по графику "выходного дня".
Несмотря на большие интервалы движения транспорта, первые и последние рейсы будут сохранены.
Однако в управлении транспорта ЛГС подчеркнули, что расписание движения троллейбуса №27 останется на праздничный период без изменений.
