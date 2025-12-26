Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Транспорт во Львове на Новый год изменит график движения

Транспорт во Львове на Новый год изменит график движения

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:17
График движения общественного транспорта Львова на Новый год — претерпит ли изменения
Общественный транспорт во Львове. Фото: Пресс-служба Львовского городского совета

Во время новогодних праздников весь общественный транспорт во Львове будет курсировать по графику "выходного дня". Жителям и гостям этого туристического города стоит учесть, что автобусы, трамваи и троллейбусы будут двигаться с большим интервалом.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Реклама
Читайте также:

График движения транспорта во Львове на Новый год

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС сообщили, что большинство частных предприятий не будут работать на новогодние праздники 1 и 2 января.

Из-за существенного уменьшения пассажиропотока, городские трамваи, автобусы и троллейбусы будут курсировать с большим интервалом по графику "выходного дня".

Несмотря на большие интервалы движения транспорта, первые и последние рейсы будут сохранены.

Однако в управлении транспорта ЛГС подчеркнули, что расписание движения троллейбуса №27 останется на праздничный период без изменений.

Ранее мы рассказывали, запланированы ли изменения в расписании движения общественного транспорта на время новогодних празднований в Киеве.

Узнавайте также, как в Днепре ездят поезда метро в разгар войны.

Львов транспорт автобусы троллейбусы Новый год 2026
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации