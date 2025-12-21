Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Как работает метро в Днепре во время войны — график

Как работает метро в Днепре во время войны — график

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 05:12
Метро в Днепре — как работает во время войны и сколько стоит проезд
Эскалатор в метро Днепра. Фото: metro.dp.ua

Метро в Днепре не такой популярный вид транспорта, как в Киеве, однако сотни днепрян добираются им на работу и по делам. Также его подземелья защищают жителей города во время массированных ударов России дронами и ракетами.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Днепре в декабре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Как работает метро в Днепре во время войны

В Днепре метрополитен имеет всего одну линию — красную, которая насчитывает всего 6 станций:

  • Покровская;
  • Проспект Свободы;
  • Заводская (временно закрыта для пассажиров);
  • Металлургов;
  • Метростроителей;
  • Вокзальная (временно закрыта для пассажиров).

В разгар войны метрополитен не в Днепре не работает во время комендантского часа. Метро открывает двери для пассажиров в 5:30, а последний поезд отправляется до 23:00.

Стоимость разового проезда в Днепровском метрополитене — 10 гривен. На всех станциях есть возможность оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Як працює метро у Дніпрі у розпал війни — графік, ціни на проїзд - фото 1
Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Оплата осуществляется с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена, которые находятся в вестибюле станций:

Однако метро впускает пассажиров во время воздушной тревоги круглосуточно. Во время действия комендантского часа работники открывают двери на всех станциях каждый раз после объявления сигнала воздушной тревоги.

Если же отбой воздушной тревоги был объявлен во время действия комендантского часа, пассажиры могут оставаться на ночь на станции. Каждый посетитель метро во время действия военного положения обязательно должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, вокзал во Львове вошел в топ-10 самых красивых вокзалов Европы по версии международной онлайн-игры-симулятора TrainStation.

Также мы делились подборкой самых красивых железнодорожных станций в мире. Они поражают сочетанием современного стиля и истории.

метро путешествие Днепр поезда война в Украине
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации