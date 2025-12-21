Метро в Днепре — как работает во время войны и сколько стоит проезд

Эскалатор в метро Днепра. Фото: metro.dp.ua

Метро в Днепре не такой популярный вид транспорта, как в Киеве, однако сотни днепрян добираются им на работу и по делам. Также его подземелья защищают жителей города во время массированных ударов России дронами и ракетами.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Днепре в декабре 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Как работает метро в Днепре во время войны

В Днепре метрополитен имеет всего одну линию — красную, которая насчитывает всего 6 станций:

Покровская;

Проспект Свободы;

Заводская (временно закрыта для пассажиров);

Металлургов;

Метростроителей;

Вокзальная (временно закрыта для пассажиров).

В разгар войны метрополитен не в Днепре не работает во время комендантского часа. Метро открывает двери для пассажиров в 5:30, а последний поезд отправляется до 23:00.

Стоимость разового проезда в Днепровском метрополитене — 10 гривен. На всех станциях есть возможность оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Оплата осуществляется с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена, которые находятся в вестибюле станций:

Однако метро впускает пассажиров во время воздушной тревоги круглосуточно. Во время действия комендантского часа работники открывают двери на всех станциях каждый раз после объявления сигнала воздушной тревоги.

Если же отбой воздушной тревоги был объявлен во время действия комендантского часа, пассажиры могут оставаться на ночь на станции. Каждый посетитель метро во время действия военного положения обязательно должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, вокзал во Львове вошел в топ-10 самых красивых вокзалов Европы по версии международной онлайн-игры-симулятора TrainStation.

Также мы делились подборкой самых красивых железнодорожных станций в мире. Они поражают сочетанием современного стиля и истории.