Україна
Нардеп рассказал, есть ли риск повторения аварий в метро Киева

Нардеп рассказал, есть ли риск повторения аварий в метро Киева

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 12:18
Авария на синей ветке метро Киева — есть ли риск подтопления других станций
Вход на станцию метро "Демеевская". Фото: wikimedia.org

В декабре 2023 года в столице возник транспортный коллапс — в Киевском метрополитене произошла разгерметизация тоннеля "Демеевская-Лыбедская", из-за чего вода пошла по пути и часть синей ветки закрыли на длительный промежуток времени. Хотя сейчас тоннель восстановили, однако снова существует риск повторения аварийной ситуации.

Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Авария с тоннелем "Демеевская-Лыбедская" может повториться

Витренко сообщил, что аварию тоннеля "Демеевская-Лыбедская" сейчас расследуют правоохранители, которые проводят все необходимые экспертизы. Впоследствии следователи установят всех ответственных в этой аварийной ситуации.

Он подчеркнул, что ситуация требует анализа для того, чтобы она никогда больше не повторилась. Однако специалист отметил, что риск возникновения такой аварии существует сейчас чуть ли не на каждой станции столичного метрополитена.

Витренко добавил, что согласно полученных им отчетов, никаких ремонтных работ на проблемных участках сейчас не происходит.

"Происходят ли там сейчас определенные виды работ  нет. Я знаю, что реализуются проекты пожарной безопасности, ремонты эскалатора — это мне известно. Из отчетов, которые я получаю как председатель бюджетной комиссии, я знаю о различных мероприятиях социально-экономического развития. Однако когда я их читаю — ни одной реконструкции той или иной ветки метро не припоминаю", — сказал Витренко.

 

Ранее сообщалось, что к киевским властям обратились с просьбой сделать киевское метро бесплатным для пассажиров. Узнавайте также, как в Днепре ездят поезда метро в разгар войны.

Киев метро авария КГГА станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
