Україна
Громадський транспорт у Львові на Новий рік змінить графік руху

Громадський транспорт у Львові на Новий рік змінить графік руху

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:17
Графік руху громадського транспорту Львова на Новий рік — чи зазнає змін
Громадський транспорт у Львові. Фото: Пресслужба Львівської міської ради

Під час новорічних свят увесь громадський транспорт у Львові курсуватиме за графіком "вихідного дня". Жителям та гостям цього туристичного міста варто врахувати, що автобуси, трамваї та тролейбуси будуть рухатися із більшим інтервалом.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Читайте також:

Графік руху транспорту у Львові на Новий рік

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР повідомили, що більшість приватних підприємств не працюватимуть на новорічні свята 1 та 2 січня.

Через суттєве зменшення пасажиропотоку, міські трамваї, автобуси та тролейбуси курсуватимуть із більшим інтервалом за графіком "вихідного дня".

Попри більші інтервали руху транспорту, перші й останні рейси будуть збережені.

Проте в управлінні транспорту ЛМР підкреслили, що розклад руху тролейбуса №27 залишиться на святковий період без змін.

Раніше ми розповідали,  чи заплановані зміни в розкладі руху громадського транспорту на час новорічних святкувань у Києві.

Дізнавайтесь також, як в Дніпрі їздять поїзди метро у розпал війни.

Львів транспорт автобуси тролейбуси Новий рік 2026
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
