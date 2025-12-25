Комендантский час на Новый год — график движения транспорта

Люди в транспорте. Фото: Новини.LIVE

Киевляне и гости столицы готовятся встречать новогоднюю ночь. Однако из-за военного положения в Украине действует комендантский час и в этом году украинцам снова не удастся открыть шампанское среди толпы на большой площади. Стало известно, запланированы ли изменения в расписании движения транспорта на время празднований.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене и Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на запрос Телеграф.

График движения транспорта в Киеве

В Киевском метрополитене и Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года никаких изменений в графике транспорта не запланировано.

На время новогодних праздников в Украине продолжает действовать комендантский час и связанные с ним ограничения граждан. В частности, запрещается передвигаться по улицам и ездить на транспорте в Киеве с 00:00 до 05:00 утра.

После 24 февраля 2022 года рейсы коммунального транспорта ежедневно начинают свой маршрут в 5-6 утра и курсируют до 11 вечера. Таким же расписание будет действовать в новогодний период.

Ответ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Фото: скриншот

В Департаменте также напомнили, что в случае воздушной тревоги все 46 станций метрополитена будут открыты даже в новогоднюю ночь.

