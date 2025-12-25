Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Как будет работать метро и другой транспорт в Киеве на Новый год

Как будет работать метро и другой транспорт в Киеве на Новый год

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 05:15
Комендантский час на Новый год — график движения транспорта
Люди в транспорте. Фото: Новини.LIVE

Киевляне и гости столицы готовятся встречать новогоднюю ночь. Однако из-за военного положения в Украине действует комендантский час и в этом году украинцам снова не удастся открыть шампанское среди толпы на большой площади. Стало известно, запланированы ли изменения в расписании движения транспорта на время празднований.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене и Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на запрос Телеграф.

Реклама
Читайте также:

График движения транспорта в Киеве

В Киевском метрополитене и Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года никаких изменений в графике транспорта не запланировано.

На время новогодних праздников в Украине продолжает действовать комендантский час и связанные с ним ограничения граждан. В частности, запрещается передвигаться по улицам и ездить на транспорте в Киеве с 00:00 до 05:00 утра.

После 24 февраля 2022 года рейсы коммунального транспорта ежедневно начинают свой маршрут в 5-6 утра и курсируют до 11 вечера. Таким же расписание будет действовать в новогодний период.

None - фото 1
Ответ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Фото: скриншот

В Департаменте также напомнили, что в случае воздушной тревоги все 46 станций метрополитена будут открыты даже в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что к киевским властям обратились с просьбой сделать киевское метро бесплатным для пассажиров. Узнавайте также, как в Днепре ездят поезда метро в разгар войны.

Киев путешествие транспорт Новый год метрополитен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации