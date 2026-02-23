Видео
Главная Транспорт Транспорт в Киеве — когда возобновят движение троллейбусы и трамваи

Транспорт в Киеве — когда возобновят движение троллейбусы и трамваи

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 16:37
Остановка наземного транспорта в Киеве - когда заработают троллейбусы и трамваи
Киевляне добираются на работу на троллейбусе. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Трамваи и троллейбусы в Киеве из-за дефицита электроэнергии не выходят на рейсы уже больше месяца. В КГГА рассказали, когда в городе смогут восстановить движение наземного общественного транспорта, остановленного из-за массированных ударов России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на запрос "Украинской правды".

В Департаменте назвали главные условия, при которых будет возможно вернуть стабильный график движения общественного транспорта в Киеве.

"Восстановление движения электротранспорта возможно после подтверждения энергетиками стабильного электроснабжения и при наличии условий для безопасной эксплуатации инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что КП "Киевпастранс" задействовало максимально возможный человеческий и технический ресурс, благодаря которому на маршруты пассажирского транспорта ежедневно выезжает ориентировочно 96% автобусов. Однако в Департаменте подчеркнули, что полностью заменить электротранспорт автобусами сложно из-за разных по масштабу систем перевозок.

В Департаменте добавили, что в условиях военного положения стало сложнее обслуживать маршруты из-за нехватки кадров, ведь государство не дает 100% брони для водителей КП "Киевпастранс". Однако там подчеркнули, что несмотря на сложные условия работы водители общественного транспорта и энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации с транспортом.

Что еще стоит знать украинцам

В Киеве планируют завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана. Она является одним из ключевых узлов дорожной инфраструктуры Киева, потому что соединяет два крупных района, Соломенский и Шевченковский — и ежедневно принимает поток тысяч автомобилей.

Ожидаемая стоимость работ составит 609,8 млн грн.

Ранее эксперт по госуправлению в сфере градостроительства обратил внимание на разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке.

По его подсчетам валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.

Также мы писали, что 80% перевозчиков Украины уже исчезли. Наиболее резкий обвал новых регистраций и волну закрытий ФОПов-перевозчиков произошел в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения РФ.

Особенно он был заметен в прифронтовых и оккупированных регионах — Донецкой, Луганской и других территориях под постоянными обстрелами.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
