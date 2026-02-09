Киев объявил тендер на достройку развязки на Берестейском проспекте за 609 млн грн

Транспортную развязку на Берестейском проспекте готовят к завершению
В Киеве планируют завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана. Для этого город объявил тендер на определение генерального подрядчика.
Ожидаемая стоимость работ составляет 609,8 млн грн. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.
Где именно планируют завершить работы
Речь идет о транспортной развязке в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Заказчиком выступает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева".
Сумму строительства определили по скорректированной смете с учетом замечаний ГП "НИИпроектреконструкция".
Какие работы предусмотрены проектом
После избрания генерального подрядчика планируют завершить полный комплекс работ, в частности:
- строительство двух съездов путепровода;
- антикоррозионная защита конструкций и систем водоотведения;
- дорожные работы с устройством барьерного и перильного ограждения;
- переустройство инженерных сетей;
- благоустройство прилегающей территории;
- организацию дорожного движения по постоянной схеме;
- введение транспортной развязки в эксплуатацию.
Тендерные предложения будут принимать в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках".
Что еще нужно знать киевлянам
Транспортная развязка на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана является одним из ключевых узлов дорожной инфраструктуры Киева, потому что соединяет два крупных района, Соломенский и Шевченковский — и ежедневно принимает поток тысяч автомобилей.
Достройка съездов и обновление схем движения должна уменьшить пробки и сделать движение более быстрым для водителей и общественного транспорта.
