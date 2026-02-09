Видео
Главная Транспорт Транспортную развязку на Берестейском проспекте готовят к завершению

Транспортную развязку на Берестейском проспекте готовят к завершению

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 16:51
Киев объявил тендер на достройку развязки на Берестейском проспекте за 609 млн грн
Проект реконструкции. Фото: КГГА

В Киеве планируют завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана. Для этого город объявил тендер на определение генерального подрядчика.

Ожидаемая стоимость работ составляет 609,8 млн грн. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Читайте также:

Где именно планируют завершить работы

Речь идет о транспортной развязке в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Заказчиком выступает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева".

Сумму строительства определили по скорректированной смете с учетом замечаний ГП "НИИпроектреконструкция".

Какие работы предусмотрены проектом

После избрания генерального подрядчика планируют завершить полный комплекс работ, в частности:

  • строительство двух съездов путепровода;
  • антикоррозионная защита конструкций и систем водоотведения;
  • дорожные работы с устройством барьерного и перильного ограждения;
  • переустройство инженерных сетей;
  • благоустройство прилегающей территории;
  • организацию дорожного движения по постоянной схеме;
  • введение транспортной развязки в эксплуатацию.

Тендерные предложения будут принимать в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках".

Что еще нужно знать киевлянам

Транспортная развязка на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана является одним из ключевых узлов дорожной инфраструктуры Киева, потому что соединяет два крупных района, Соломенский и Шевченковский — и ежедневно принимает поток тысяч автомобилей.

Достройка съездов и обновление схем движения должна уменьшить пробки и сделать движение более быстрым для водителей и общественного транспорта.

Ранее мы сообщали, что во Львове готовят проект большой перестройки объездной дороги М-10 Львов — Краковец. Он охватит участок от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и предусматривает значительные инженерные изменения, в том числе трехуровневую развязку.

Также узнайте, где находится одна из самых опасных дорог мира. Пользователи TripAdvisor называют этот маршрут в Великобритании одним из самых страшных в их жизни.

Киев дороги строительство реконструкция общественный транспорт
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
