Как война перекроила рынок пассажирских перевозок в Украине

Полномасштабная война сделала украинскую транспортную отрасль почти критической инфраструктурой. Сейчас она не менее важна, чем электричество или связь.

Война очень четко показала проблемы, существующие во всех ключевых сегментах пассажирских перевозок, говорится в исследовании аналитической команды YouControl.Market.

Почти 80% перевозчиков прекратили деятельность

За все время существования рынка пассажирских перевозок в Украине было зарегистрировано около 157 тысяч перевозчиков. Из них сегодня реально работает лишь немногим более 32 тысяч.

Фактически 79% всех компаний и ФОПов, которые когда-то заходили в этот бизнес, уже прекратили деятельность.

ФОПы против крупных компаний

Также данные исследования показывают, что рынок пассажирских перевозок в Украине сейчас почти полностью держится на ФЛП. Их более 80% от общего количества операторов. Но именно они наиболее уязвимы:

среди ФЛП деятельность прекратили более 81%;

среди компаний — лишь около 15%.

Разница более чем в пять раз. Компании, хоть и составляют лишь 16% рынка, имеют больший запас прочности — за счет масштабов, структуры управления и доступа к ресурсам. Малый перевозчик часто не имеет никакого резерва на кризис.

84% перевозчиков Украины являются ФЛП. Фото: инфографика YouControl.Market

Война стала катализатором рынка

Важно, что такая модель рынка существовала еще до 2022 года. Война просто ускорила эту проблему.

При этом, первые месяцы полномасштабного вторжения принесли резкий обвал новых регистраций и волну закрытий ФОПов. Особенно это было заметно в прифронтовых и оккупированных регионах — Донецкой, Луганской и других территориях под постоянными обстрелами.

Зато в относительно безопасных западных областях наблюдался определенный прирост новых ФЛП-перевозчиков. Бизнес мигрировал туда, где риски ниже и есть хоть какой-то спрос.

Сейчас рынок пассажирских перевозок в Украине живет по логике выживания, а не развития, оставаясь структурно слабым, отмечают аналитики.

