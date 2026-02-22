Видео
Теневой оборот маршруток в Киеве — до 1 млрд долларов в год

Дата публикации 22 февраля 2026 20:53
Эксперт заявил, что теневой оборот рынка маршруток в Киеве может достигать 1 млрд долларов в год
Фото: Кадр из видео, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Теневой рынок маршрутных перевозок в Киеве достигает приблизительно одного миллиарда долларов в год. В связи с этим городской электротранспорт уступил свои позиции маршруткам.

Об этом заявил эксперт по госуправлению в сфере градостроительства и бывший заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба в эфире программы "Киевское время".

Электротранспорт против маршруток

По словам Глебы, в большинстве европейских городов именно трамвай является основой городских перевозок. Зато в Киеве значительную часть пассажиропотока обслуживают частные маршрутки.

"Посмотрите на Турцию - там трамвай основная движущая сила. Там может не быть метро, но есть трамвай, который закрывает 50% перевозок. Многие европейские страны имеют сильную трамвайную сеть", — отметил он.

Эксперт задал вопрос, почему в украинской столице электротранспорт уступил маршруткам.

"Почему у нас маршрутчики победили электротранспорт? Потому что это большие деньги", — сказал Виктор Глеба.

Почему киевляне платят больше

Он обратил внимание на разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке.

"Почему вы едете за 15 гривен, если тариф 8? Потому что маршрутка едет, например, из Боярки. Нет киевского транспорта. Маршрутки приезжают со всего Киевского региона", — пояснил эксперт.

По его словам, частные перевозчики фактически заполнили нишу пригородных перевозок, которая не была системно урегулирована.

Оборот в 1 миллиард долларов

Эксперт Виктор Глеба утверждает, что валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.

"Миллиард долларов — это общий оборот от перевозок. Он распределяется в черную, в темную", - заявил он.

Также эксперт призвал поставить вопрос профильным должностным лицам городской власти относительно контроля за этим рынком и прозрачности финансовых потоков, в частности — команде мэра Киева Виталий Кличко.

Что еще интересно знать украинцам

Водители из Украины закрыли кадровый дефицит транспорта в чешском городе Острава. Сейчас в транспортной компании чешского города работают 45 водителей из Украины, что позволило городу ликвидировать дефицит кадров в этой области. Большинство из них управляют автобусами, еще часть — трамваями.

Первого украинского водителя-беженца предприятие приняло на работу в августе 2022 года, когда город испытывал острый дефицит кадров. С тех пор количество работников из Украины выросло настолько, что все вакантные места уже заняты.

Сейчас все водители оформлены по полноценным трудовым договорам с социальными гарантиями. В компании отмечают, что языковой барьер больше не является проблемой — уровень чешского языка у украинских работников позволяет им безопасно выполнять работу и общаться с пассажирами.

Ранее мы писали, что в Украине ситуация, наоборот, достаточно тяжелая. Дефицит работников в транспортной сфере принял хронический характер и за последние годы очень обострился. На ситуацию повлияли война и массовая миграция.

В Кабмине отмечают, что дефицит уже влияет на ежедневную работу перевозчиков и инфраструктуры, поэтому правительство уже работает над несколькими направлениями. Среди них — переквалификация женщин на новые профессии.

Также мы писали, что 80% перевозчиков Украины уже исчезли. Первые месяцы полномасштабного вторжения принесли наиболее резкий обвал новых регистраций и волну закрытий ФОПов-перевозчиков. Особенно это было заметно в прифронтовых и оккупированных регионах — Донетчине, Луганщине и других территориях под постоянными обстрелами.

Киев маршрутки автобусы общественный транспорт трамвай
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
