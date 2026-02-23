Зупинка наземного транспорту в Києві — коли запрацюють тролейбуси та трамваї

Кияни добираються на роботу тролейбусом. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Трамваї та тролейбуси в Києві через дефіцит електроенергії не виходять на рейси вже понад 40 днів. В КМДА розповіли, коли в місті зможуть відновити рух наземного громадського транспорту, зупиненого через масовані удари Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит "Української правди".

Коли у Києві знову курсуватимуть трамваї та тролейбуси

В Департаменті назвали головні умови, за яких буде можливо повернути стабільний графік руху громадського транспорту в Києві.

"Відновлення руху електротранспорту можливе після підтвердження енергетиками стабільного електропостачання та за наявності умов для безпечної експлуатації інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що КП "Київпастранс" задіяло максимально можливий людський і технічний ресурс, завдяки якому на маршрути пасажирського транспорту щодня виїжджає орієнтовно 96% автобусів. Проте в Департаменті підкреслили, що повністю замінити електротранспорт автобусами складно через різні за масштабом системи перевезень.

В Департаменті додали, що в умовах воєнного стану стало складніше обслуговувати маршрути через брак кадрів, адже держава не дає 100% броні для водіїв КП "Київпастранс". Проте там підкреслили, що попри складні умови роботи водії громадського транспорту та енергетики роблять все можливе для стабілізації ситуації з транспорт.

