Зупинка наземного транспорту в Києві — коли запрацюють тролейбуси та трамваї

Наземний транспорт в Києві — коли відновлять рух тролейбуси та трамваї
Трамваї та тролейбуси в Києві через дефіцит електроенергії не виходять на рейси вже понад 40 днів. В КМДА розповіли, коли в місті зможуть відновити рух наземного громадського транспорту, зупиненого через масовані удари Росії.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит "Української правди".
Коли у Києві знову курсуватимуть трамваї та тролейбуси
В Департаменті назвали головні умови, за яких буде можливо повернути стабільний графік руху громадського транспорту в Києві.
"Відновлення руху електротранспорту можливе після підтвердження енергетиками стабільного електропостачання та за наявності умов для безпечної експлуатації інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
В КМДА додали, що КП "Київпастранс" задіяло максимально можливий людський і технічний ресурс, завдяки якому на маршрути пасажирського транспорту щодня виїжджає орієнтовно 96% автобусів. Проте в Департаменті підкреслили, що повністю замінити електротранспорт автобусами складно через різні за масштабом системи перевезень.
В Департаменті додали, що в умовах воєнного стану стало складніше обслуговувати маршрути через брак кадрів, адже держава не дає 100% броні для водіїв КП "Київпастранс". Проте там підкреслили, що попри складні умови роботи водії громадського транспорту та енергетики роблять все можливе для стабілізації ситуації з транспорт.
Що ще варто знати українцям
У Києві планують завершити реконструкцію транспортної розв’язки на перетині Берестейського проспекту та вулиці Вадима Гетьмана. Вона є одним із ключових вузлів дорожньої інфраструктури Києва, тому що зʼєднує два великі райони, Солом’янський і Шевченківський — і щодня приймає потік тисяч автомобілів.
Очікувана вартість робіт складатиме 609,8 млн грн.
Раніше експерт із держуправління у сфері містобудування звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці.
За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.
Також ми писали, що 80% перевізників України вже зникли. Найбільш різкий обвал нових реєстрацій і хвилю закриттів ФОПів-перевізників стався у перші місяці після початку повномасштабного вторгення РФ.
Особливо його було помітно в прифронтових та окупованих регіонах — Донеччині, Луганщині та інших територіях під постійними обстрілами.
