Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Детская железная дорога в Киеве открывает сезон: расписание движения

Детская железная дорога в Киеве открывает сезон: расписание движения

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 16:06
В Киеве снова курсирует детская железная дорога: какое расписание рейсов
Киевская детская железная дорога. Фото: УЗ

Киевская детская железная дорога возвращается к работе с конца апреля и запускает сезон поездок в Сырецком парке. Движение восстанавливают после подготовки и ремонта с новым графиком. Вместе с этим стартует и практика для детей, которые учатся железнодорожному делу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Старт нового сезона Киевской детской железной дороги

Подготовку к весенне-летнему сезону завершили еще до стабильного тепла, а часть работ доделывали уже весной.

"Мы провели ремонтные работы и подготовились к безопасному движению во время тепла, чтобы юные железнодорожники снова могли выходить на практику и принимать пассажиров", — сообщили в УЗ.

Практика для детей

Киевская детская железная дорога является одновременно и учебным заведением "Укрзализныци" и популярным аттракционом в Сырецком парке Киева, работающим с 1953 года.

Это уменьшенная копия настоящей железной дороги длиной 5,6 км, где дети учатся железнодорожным профессиям. Юные железнодорожники возвращаются к учебе и снова будут работать на станциях и в поездах.

Какое расписание движения поездов Киевской детской железной дороги

Рейсы запланированы с 25 апреля по 1 ноября 2026 года. График меняется в зависимости от сезона: весной — в выходные, летом добавляются дни с четверга. Время отправления обнародовано на сайте УЗ.

Дитяча залізниця в Києві відкриває сезон: розклад руху поїздів - фото 1
Расписание движения поездов Киевской детской железной дороги. Фото: скриншот

Билеты можно приобрести онлайн, через сервис бронирования и приложение Укрзализныци.

Что еще стоит знать пассажирам УЗ

Ранее Новини.LIVE писали, пустят ли в поезд Укрзализныци с билетом из другого города. Оказалось, что пассажиры могут сесть на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Дело в том, что места остаются закрепленными за пассажиром на весь рейс, и проводник не может отказать пассажиру в посадке на любой станции по маршруту.

Также Новини.LIVE сообщали, за что могут оштрафовать в поездах Укрзализныци. Во-первых, это безбилетный проезд, за который пассажиру придется заплатить штраф в десятикратном размере от стоимости проезда. То есть, если билет стоит 800 гривен, то пассажира оштрафуют на 8000 гривен.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации