В Киеве снова курсирует детская железная дорога: какое расписание рейсов

Киевская детская железная дорога. Фото: УЗ

Киевская детская железная дорога возвращается к работе с конца апреля и запускает сезон поездок в Сырецком парке. Движение восстанавливают после подготовки и ремонта с новым графиком. Вместе с этим стартует и практика для детей, которые учатся железнодорожному делу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Старт нового сезона Киевской детской железной дороги

Подготовку к весенне-летнему сезону завершили еще до стабильного тепла, а часть работ доделывали уже весной.

"Мы провели ремонтные работы и подготовились к безопасному движению во время тепла, чтобы юные железнодорожники снова могли выходить на практику и принимать пассажиров", — сообщили в УЗ.

Практика для детей

Киевская детская железная дорога является одновременно и учебным заведением "Укрзализныци" и популярным аттракционом в Сырецком парке Киева, работающим с 1953 года.

Это уменьшенная копия настоящей железной дороги длиной 5,6 км, где дети учатся железнодорожным профессиям. Юные железнодорожники возвращаются к учебе и снова будут работать на станциях и в поездах.

Какое расписание движения поездов Киевской детской железной дороги

Рейсы запланированы с 25 апреля по 1 ноября 2026 года. График меняется в зависимости от сезона: весной — в выходные, летом добавляются дни с четверга. Время отправления обнародовано на сайте УЗ.

Расписание движения поездов Киевской детской железной дороги. Фото: скриншот

Билеты можно приобрести онлайн, через сервис бронирования и приложение Укрзализныци.

Что еще стоит знать пассажирам УЗ

Ранее Новини.LIVE писали, пустят ли в поезд Укрзализныци с билетом из другого города. Оказалось, что пассажиры могут сесть на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Дело в том, что места остаются закрепленными за пассажиром на весь рейс, и проводник не может отказать пассажиру в посадке на любой станции по маршруту.

Также Новини.LIVE сообщали, за что могут оштрафовать в поездах Укрзализныци. Во-первых, это безбилетный проезд, за который пассажиру придется заплатить штраф в десятикратном размере от стоимости проезда. То есть, если билет стоит 800 гривен, то пассажира оштрафуют на 8000 гривен.