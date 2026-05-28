100-летняя трамвайная станция в Полтаве: чем она уникальна и когда станет музеем

Историческое здание бывшей трамвайной подстанции в Николаеве. Фото: Агентство развития Николаева/Facebook

В Николаеве планируют реставрировать историческое здание бывшей трамвайной подстанции. Его помещение превратят в "Музей города" с туристическо-информационным центром.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева в Facebook, передает Новини.LIVE.

Отмечается, что проект ревитализации исторической трамвайной подстанции по улице Соборная, 8А и создание на ее базе культурно-образовательного пространства диалога о прошлом и будущем общины "Музей города", а также туристически информационного центра (ТИЦ) получил финансовую поддержку от международных партнеров.

Трамвайная станция возле рынка Привоз была построена в 1913-1916 годах и служила пассажирским павильоном и остановкой.

"Сооружение возведено из ракушечника в стиле модерна и промышленной неоготики, с отделкой эмалированной плиткой "под кирпич". Высокие окна обеспечивали необходимое освещение и вентиляцию машинных залов, а фасад украсили пилястрами и фигурной кладкой", — говорится в сообщении.

Долгое время она стояла пустой, и в 1970-х годах и ее едва не снесли. Впоследствии здесь размещались детское кафе, бар, офисы компании и отделение коммерческого банка.

Только в декабре 2025 подстанцию вернули в коммунальную собственность Николаевской городской территориальной общины.

В отреставрированном музее будут проводиться выставки, культурные встречи, лекции и интерактивные программы по истории и развитию города.

