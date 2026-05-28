Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Станет музеем: в Николаеве реставрируют 100-летнюю трамвайную станцию

Станет музеем: в Николаеве реставрируют 100-летнюю трамвайную станцию

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 17:20
100-летняя трамвайная станция в Полтаве: чем она уникальна и когда станет музеем
Историческое здание бывшей трамвайной подстанции в Николаеве. Фото: Агентство развития Николаева/Facebook

В Николаеве планируют реставрировать историческое здание бывшей трамвайной подстанции. Его помещение превратят в "Музей города" с туристическо-информационным центром.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева в Facebook, передает Новини.LIVE.

Музей в помещении трамвайной станции в Полтаве

Отмечается, что проект ревитализации исторической трамвайной подстанции по улице Соборная, 8А и создание на ее базе культурно-образовательного пространства диалога о прошлом и будущем общины "Музей города", а также туристически информационного центра (ТИЦ) получил финансовую поддержку от международных партнеров.

Трамвайная станция возле рынка Привоз была построена в 1913-1916 годах и служила пассажирским павильоном и остановкой.

"Сооружение возведено из ракушечника в стиле модерна и промышленной неоготики, с отделкой эмалированной плиткой "под кирпич". Высокие окна обеспечивали необходимое освещение и вентиляцию машинных залов, а фасад украсили пилястрами и фигурной кладкой", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Долгое время она стояла пустой, и в 1970-х годах и ее едва не снесли. Впоследствии здесь размещались детское кафе, бар, офисы компании и отделение коммерческого банка.

Только в декабре 2025 подстанцию вернули в коммунальную собственность Николаевской городской территориальной общины.

В отреставрированном музее будут проводиться выставки, культурные встречи, лекции и интерактивные программы по истории и развитию Полтавы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что активисты предложили ввести европейскую модель оплаты проезда в Киеве. Они предлагают полностью отказаться от разовых билетов и по европейскому образцу установить временной тариф в размере 20 гривен за поездку на 45 минут и 30 гривен за поездку на 90 минут. Такая система должна стимулировать население пользоваться общественным транспортом.

Также Новини.LIVE писали, что киевляне просят вернуть и развивать общественный речной транспорт на Днепре. По мнению одного из инициаторов петиции, река является готовым путем, который поможет связать левый и правый берега без строительства новых мостов и дорог. Обращение граждан относительно речных рейсов должны изучить в КГГА.

транспорт история Полтава трамвай
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации