Главная Транспорт В Киеве предлагают ввести билеты на 45 и 90 минут: как это будет работать

В Киеве предлагают ввести билеты на 45 и 90 минут: как это будет работать

Дата публикации 19 мая 2026 20:57
Проезд в Киеве: активисты предлагают ввести билеты на 45 и 90 минут
Люди садятся в трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На фоне предупреждения властей Киева о существенном росте тарифов на общественный транспорт, активисты предложили ввести европейскую модель оплаты проезда. Они должны стимулировать население чаще пользоваться поездками на трамваях, троллейбусах и метро.

Об этом отметил в эфире Вечер.LIVE эксперт по транспортному планированию" Дмитрий Беспалов.

Проевропейская модель оплаты проезда в транспорте Киева

Представители ОО "Пассажиры Киева" предлагают полностью отказаться от разовых билетов и по европейскому образцу установить временной тариф в размере:

  • 20 гривен — поездка на 45 минут;
  • 30 гривен — поездка на 90 минут.

Специалист рассказал, что это очень распространенная модель в городах Европы. Эксперт подчеркнул, что речь не идет именно о том, чтобы пассажир успел добраться за это оплаченное время до места назначения.

Он добавил, что временные промежутки в 45 и 90 минут обычно устанавливают в крупных городах, а 20 минут — в маленьких городах.

Главным преимуществом такой системы является возможность в течение оплаченного времени осуществлять бесплатные пересадки. То есть у пассажира будет 45 и 90 минут для того, чтобы осуществить пересадку и не платить за новый билет, а просто его провалидировать.

По мнению Беспалова такая модель могла бы эффективно заработать в столице и снизить финансовую нагрузку на жителей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких городах Украины самый дорогой проезд в общественном транспорте. В частности, в некоторых областных центрах пассажиры платят более 20 гривен за одну поездку. В то же время в других городах сохраняются значительно более низкие тарифы.

Также Новини.LIVE ранее подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы так же сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена - это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
