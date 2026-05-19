Проезд в Киеве: активисты предлагают ввести билеты на 45 и 90 минут

Люди садятся в трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На фоне предупреждения властей Киева о существенном росте тарифов на общественный транспорт, активисты предложили ввести европейскую модель оплаты проезда. Они должны стимулировать население чаще пользоваться поездками на трамваях, троллейбусах и метро.

Об этом отметил в эфире Вечер.LIVE эксперт по транспортному планированию" Дмитрий Беспалов.

Проевропейская модель оплаты проезда в транспорте Киева

Представители ОО "Пассажиры Киева" предлагают полностью отказаться от разовых билетов и по европейскому образцу установить временной тариф в размере:

20 гривен — поездка на 45 минут;

30 гривен — поездка на 90 минут.

Специалист рассказал, что это очень распространенная модель в городах Европы. Эксперт подчеркнул, что речь не идет именно о том, чтобы пассажир успел добраться за это оплаченное время до места назначения.

Он добавил, что временные промежутки в 45 и 90 минут обычно устанавливают в крупных городах, а 20 минут — в маленьких городах.

Главным преимуществом такой системы является возможность в течение оплаченного времени осуществлять бесплатные пересадки. То есть у пассажира будет 45 и 90 минут для того, чтобы осуществить пересадку и не платить за новый билет, а просто его провалидировать.

По мнению Беспалова такая модель могла бы эффективно заработать в столице и снизить финансовую нагрузку на жителей.

