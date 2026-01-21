Видео
Главная Транспорт Только для идиотов — Ryanair высмеял Маска новой распродажей

Только для идиотов — Ryanair высмеял Маска новой распродажей

Дата публикации 21 января 2026 20:21
Скандал между Маском и гендиректором Ryanair — лоукостер объявил о распродаже и высмеял основателя SpaceX
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

На фоне публичной перепалки из-за Starlink между миллиардером Илоном Маском и многолетним руководителем Ryanair Майклом О'Лири, авиакомпания анонсировала "Большую распродажу мест для идиотов". Таким шагом глава лоукостера потроллил основателя SpaceX.

Об этом сообщает The Independent.

Миллионам пассажиров авиакомпании через электронную почту был отправлен макет с изображением миллиардера Илона Маска и руководителя Ryanair Майкла О'Лири на пьедестале с надписью "Большие идиоты".

На картинке О'Лири держит плакат "Я люблю Ryanair", которым бьет Маска — самого богатого человека мира. Миллиардер держит в руках красную модель автомобиля Tesla, а возле его левой ноги лежит модель ракеты.

"100 000 мест по цене от 16,99 фунтов стерлингов (примерно 20 евро) для полетов в период с февраля по апрель. Доступно только для Илона Маска и других "идиотов" на X!!!. Забронируйте сегодня, пока Маск не занял все места!", — говорится в рекламном объявлении.

Нажав на ссылку под картинкой, пассажир попадает на страницу с десятками направлений по цене от 15 фунтов стерлингов (примерно 17 евро).

Ранее мы рассказывали, что гендиректор Ryanair Майкл О'Лири открыто заявил о том, что компания в ближайшее время не планирует внедрять на бортах самолетов интернет Starlink. В ответ основатель SpaceX Илон Маск назвал его "полным идиотом" и призвал уволить.

Также писали, что Ryanair открыл распродажу билетов "Pig Seat" на рейсы до солнечных курортов и популярных городов Европы.

авиарейсы скандал Илон Маск Starlink Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
