Скандал между Маском и гендиректором Ryanair — лоукостер объявил о распродаже и высмеял основателя SpaceX

На фоне публичной перепалки из-за Starlink между миллиардером Илоном Маском и многолетним руководителем Ryanair Майклом О'Лири, авиакомпания анонсировала "Большую распродажу мест для идиотов". Таким шагом глава лоукостера потроллил основателя SpaceX.

Миллионам пассажиров авиакомпании через электронную почту был отправлен макет с изображением миллиардера Илона Маска и руководителя Ryanair Майкла О'Лири на пьедестале с надписью "Большие идиоты".

На картинке О'Лири держит плакат "Я люблю Ryanair", которым бьет Маска — самого богатого человека мира. Миллиардер держит в руках красную модель автомобиля Tesla, а возле его левой ноги лежит модель ракеты.

"100 000 мест по цене от 16,99 фунтов стерлингов (примерно 20 евро) для полетов в период с февраля по апрель. Доступно только для Илона Маска и других "идиотов" на X!!!. Забронируйте сегодня, пока Маск не занял все места!", — говорится в рекламном объявлении.

Нажав на ссылку под картинкой, пассажир попадает на страницу с десятками направлений по цене от 15 фунтов стерлингов (примерно 17 евро).

