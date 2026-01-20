Илон Маск намекнул на покупку Ryanair после публичной ссоры

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Ryanair.com

Публичная перепалка между Илоном Маском и многолетним руководителем Ryanair Майклом О'Лири неожиданно вышла за пределы словесных уколов. Маск заявил, что может купить авиакомпанию и уволить ее руководителя.

Насколько это серьезно, или это очередной громкий жест в стиле миллиардера, пока неизвестно, пишет Simpleflying.com.

С чего начался конфликт

Причиной конфликта стал отказ Ryanair устанавливать спутниковый Wi-Fi Starlink — сервис, который развивает SpaceX. О'Лири заявил, что система якобы увеличивает расход топлива из-за дополнительного веса и сопротивления, а пассажиры не готовы платить за интернет в салоне.

Маск публично опроверг эти аргументы, и спор быстро перешел в личную плоскость.

Стороны не подбирали формулировки: в медиа и соцсетях они обменялись оскорблениями и взаимными обвинениями в некомпетентности. О'Лири говорил о "сотнях миллионов" дополнительных расходов для Ryanair, тогда как Маск уверяет, что реальное влияние Starlink на расход топлива для самолетов Boeing 737 минимально.

Покупка Ryanair — шутка или реальный сценарий

На этом фоне Маск и заявил, что он может купить Ryanair и сменить в компании руководство.



Как самый богатый человек мира, финансово Маск действительно может позволить себе такую сделку. Но он также хорошо известен заявлениями, сделанными скорее для эффекта, чем для реальных действий.

В то же время для Starlink публичная критика со стороны крупнейшего лоукостера Европы — репутационный удар, и резкая реакция Маска выглядит попыткой его нейтрализовать.

Пока что конфликт остается на уровне слов. Но сам факт, что речь зашла о покупке одной из крупнейших авиакомпаний Европы, показывает, насколько далеко могут зайти публичные амбиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как развивался конфликт между Илоном Маском и Майклом О'Лири.

Также мы сообщали, что состояние Илона Маска за 2025 год выросло почти на 50% и достигло 645 млрд долларов. Свой вклад внесли и Tesla, и рекордный пакет вознаграждений, и резкий рост оценки его компании SpaceX до 800 млрд долларов.