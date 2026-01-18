Распродажа билетов Ryanair — доступные направления

Самолет Ryanair. Фото: Reuters

Бюджетная авиакомпания Ryanair открыла распродажу билетов "Pig Seat". Лоукостер снизил цены на рейсы до солнечных курортов и популярных городов Европы.

Об этом пишет The Irish Mirror.

Распродажа Ryanair

Отмечается, что в продажу было выставлено 10 миллионов билетов на рейсы в более 235 направлений — от песчаных пляжей Испании до оживленных городов Италии и солнечных курортов Турции.

Акционные билеты можно будет приобрести до 8 февраля — у путешественников будет 3 недели, чтобы воспользоваться такой возможностью сэкономить.

Предложение распространяется на рейсы с 1 марта по 31 октября. Таким образом вы можете несколько раз экономно слетать в отпуск в разное время года.

Одним из самых выгодных предложений являются билеты в одну сторону из Дублина в Испанию, в частности в Аликанте, Барселону, Пальму-де-Майорку и Тенерифе-Юг, стоимостью от 16,99 евро.

Ryanair также предлагает рейсы за 16,99 евро из Британии в Рабат в Марокко, Биарриц во Франции, Бодрум и Даламан в Турции, Фуншала на Мадейре в Португалии, Милан-Мальпенса в Италии и Задара в Хорватии.

Цены на билеты стартуют от 14,99 евро. Полная информация, маршруты и варианты бронирования доступны на веб-сайте Ryanair.

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.