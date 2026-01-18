Видео
Главная Транспорт Маск "смешал с грязью" гендиректора Ryanair из-за Starlink

Маск "смешал с грязью" гендиректора Ryanair из-за Starlink

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 10:12
Почему Ryanair не планирует устанавливать Starlink Маска на самолетах — в сети разгорелся скандал
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири открыто заявил о том, что компания в ближайшее время не планирует внедрять на бортах самолетов интернет Starlink. Основатель SpaceX Илон Маск не промолчал.

Об этом пишет Daily Mail.

В интервью Reuters О'Лири сказал, что установка антенны на фюзеляже самолета добавит вес самолету и на несколько процентов увеличит расход топлива. Он также добавил, что пассажиры лоукостера вряд ли будут платить за Wi-Fi на коротких, часовых рейсах.

Starlink, разработанный SpaceX, обеспечивает высокоскоростной интернет благодаря обширной сети спутников на низкой околоземной орбите.

Заявление О'Лири прокомментировал вице-президент SpaceX по инженерии Starlink Майкл Николлс.

Он пояснил, что несколько процентное влияние на потребление топлива может быть правдивым для старых терминалов, но терминалы Starlink в разы эффективнее.

Основатель SpaceX Илон Маск вообще раскритиковал руководителя Ryanair.

Он назвал О'Лири "дезинформированным" и предупредил, что Ryanair потеряет клиентов в пользу авиакомпаний, которые предлагают доступ к Интернету.

Впоследствии Маск назвал О'Лири "полным идиотом" и призвал уволить его.

О'Лири объяснил, что установка Starlink будет стоить авиакомпании от 200 до 250 миллионов долларов в год. Это примерно по несколько долларов на каждого клиента и по словам гендиректора, компания не может себе позволить такой шаг.

Руководитель Ryanair также напрямую ответил Маску, заявив, что пассажиры "не должны обращать никакого внимания на Илона Маска". Он добавил, что Маск "богатый, однако идиот".

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.

Также мы писали, куда будут летать самолеты Ryanair в 2026 году. Компания объявила о рекордном летнем расписании.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
