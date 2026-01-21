Відео
Лише для ідіотів — Ryanair висміяв Маска новим розпродажем

Лише для ідіотів — Ryanair висміяв Маска новим розпродажем

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 20:21
Скандал між Маском та гендиректором Ryanair — лоукостер оголосив про розпродаж та висміяв засновника SpaceX
Літак Ryanair. Фото: Pexels

На тлі публічної перепалки через Starlink між мільярдером Ілоном Маском та багаторічним керівником Ryanair Майклом О’Лірі, авіакомпанія анонсувала "Великий розпродаж місць для ідіотів". Таким кроком очільник лоукостера потролив  засновника SpaceX.

Про це повідомляє The Independent.

Читайте також:

Скандал між Маском та гендиректором Ryanair 

Мільйонам пасажирів авіакомпанії через електронну пошту було надіслано макет із зображенням мільярдера Ілона Маска та керівника Ryanair Майкла О'Лірі на п'єдесталі з написом "Великі ідіоти".

На картинці О'Лірі тримає плакат "Я люблю Ryanair", яким б'є Маска — найбагатшої людини світу. Мільярдер тримає в руках червону модель автомобіля Tesla, а біля його лівої ноги лежить модель ракети.

"100 000 місць за ціною від 16,99 фунтів стерлінгів (приблизно 20 євро)  для польотів у період з лютого по квітень. Доступно тільки для Ілона Маска та інших "ідіотів" на X!!. Забронюйте сьогодні, поки Маск не зайняв всі місця!", — йдеться в рекламному оголошенні.

Натиснувши на посилання під картинкою, пасажир потрапляє на сторінку з десятками напрямків за ціною від 15 фунтів стерлінгів (приблизно 17 євро).

Раніше ми розповідали, що гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі відкрито заявив про те, що компанія найближчим часом не планує впроваджувати на бортах літаків інтернет Starlink. У відповідь засновник SpaceX Ілон Маск назвав його "повним ідіотом" та закликав звільнити.

Також писали, що Ryanair відкрив розпродаж квитків "Pig Seat" на рейси до сонячних курортів та популярних міст Європи.

авіарейси скандал Ілон Маск Starlink Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
