Проезд во Львове: когда могут измениться тарифы

Пассажирка оплачивает билет в троллейбусе.

Во Львове планируют повысить стоимость проезда на общественном транспорте. Последний раз цены на билеты в трамваях, троллейбусах и автобусах менялась в прошлом году, когда топливо стоило вдвое дешевле.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает Новини.LIVE.

Во Львове подорожает проезд

Во Львовском городском совете предупредили местных жителей и гостей города, что вскоре немного возрастет стоимость проезда в общественном транспорте. Однако после месячного перерыва во Львове восстанавливают бесплатные пересадки в общественном транспорте.

Власти города не поддержали повышение стоимости проезда до 42 гривен, которую ранее инициировали перевозчики. Последний раз тарифы пересматривались в прошлом году, когда литр топлива стоил 40 грн/литр, а весной 2026 ценник подскочил до более 90 грн/литр.

В мэрии города предлагают установить такие цены на проезд:

студенческий — 11,5 грн (сейчас 8,5);

с ЛеоКарт — 23 грн (сейчас 17);

банковской карточкой — 26 грн (сейчас 20);

наличными — 30 грн (сейчас 25).

Там пояснили, что в целом вся регуляторная процедура корректировки тарифов продлится около месяца, до первой декады мая, после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поезда для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что тарифы на общественный транспорт также пересмотрят и в Киеве. Они не пересматривались с 2018 года и остаются самыми низкими в Украине. Мэр города Виталий Кличко заявил, что часть средств направят на подготовку столицы к следующему отопительному сезону.