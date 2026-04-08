Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Во Львове пересмотрят стоимость проезда в общественном транспорте

Во Львове пересмотрят стоимость проезда в общественном транспорте

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 12:21
Проезд во Львове: когда могут измениться тарифы
Пассажирка оплачивает билет в троллейбусе. Фото: Львовский городской совет

Во Львове планируют повысить стоимость проезда на общественном транспорте. Последний раз цены на билеты в трамваях, троллейбусах и автобусах менялась в прошлом году, когда топливо стоило вдвое дешевле.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает Новини.LIVE.

Во Львове подорожает проезд

Во Львовском городском совете предупредили местных жителей и гостей города, что вскоре немного возрастет стоимость проезда в общественном транспорте. Однако после месячного перерыва во Львове восстанавливают бесплатные пересадки в общественном транспорте.

Власти города не поддержали повышение стоимости проезда до 42 гривен, которую ранее инициировали перевозчики. Последний раз тарифы пересматривались в прошлом году, когда литр топлива стоил 40 грн/литр, а весной 2026 ценник подскочил до более 90 грн/литр.

В мэрии города предлагают установить такие цены на проезд:

  • студенческий — 11,5 грн (сейчас 8,5);
  • с ЛеоКарт — 23 грн (сейчас 17);
  • банковской карточкой — 26 грн (сейчас 20);
  • наличными — 30 грн (сейчас 25).

Там пояснили, что в целом вся регуляторная процедура корректировки тарифов продлится около месяца, до первой декады мая, после этого их вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Львовского городского совета, который и примет окончательное решение.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поезда для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что тарифы на общественный транспорт также пересмотрят и в Киеве. Они не пересматривались с 2018 года и остаются самыми низкими в Украине. Мэр города Виталий Кличко заявил, что часть средств направят на подготовку столицы к следующему отопительному сезону.

Львов проезд общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации