Экономьте на поездках: как дешевле покупать билеты на поезда УЗ за границу
Многие украинцы ездят за границу именно на поездах, ведь они в разы комфортнее автобусов. Однако на некоторые международные рейсы Укрзализныци установлены довольно высокие цены, и не каждый может себе их позволить. Но не стоит из-за этого отказываться от идеи открыть для себя какую-то новую страну.
О том, как сэкономить на билетах, сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Liliya Kozub в Instagram.
Как не переплачивать за международные рейсы УЗ
Путешественница привела пример на железнодорожном маршруте Киев—Холм. Билет на прямой поезд обойдется пассажирам как минимум в 3053 гривны. Чтобы сэкономить, лучше разбивать поездку на два поезда.
Так, туристка порекомендовала покупать билеты из Киева в Ковель, а оттуда уже приобретать посадочные талоны на любой удобный внутренний рейс до Холма.
В частности, билет из Киева в Ковель обойдется вам в 613 гривен, а уже из Ковеля в Холм — в 1 228 гривен. В целом стоимость поездки с пересадкой в Польшу составляет 1 841 гривну.
Как пояснила путешественница, Укрзализныця рассчитывает этот маршрут по международному тарифу. Международным считается рейс, если вы начинаете или заканчиваете свой маршрут за границей. То есть внутренние железнодорожные рейсы обходятся пассажирам в разы дешевле.
Перед бронированием пассажирам стоит учесть, что билеты на международные рейсы Укрзализныци становятся доступны за 20 дней до отправления рейса, а на внутренние — лишь за 2 дня до отправления.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких условиях пассажирам приходится путешествовать в старых вагонах Укрзализныци на маршруте Киев — Ковель. Состояние вагонов и комфорт во время поездки остаются важными критериями для пассажиров. В то же время условия перевозки могут отличаться в зависимости от рейса.
Также Новини.LIVE писали о том, смогут ли украинцы бесплатно путешествовать на поездах этой зимой. В министерстве пояснили, что возобновлять эту инициативу пока не планируют, ведь главным приоритетом остается безопасность пассажиров. В то же время стоимость билетов могут пересмотреть для Интерсити первого класса, международных и пригородных поездов.