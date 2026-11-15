Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Многие украинцы ездят за границу именно на поездах, ведь они в разы комфортнее автобусов. Однако на некоторые международные рейсы Укрзализныци установлены довольно высокие цены, и не каждый может себе их позволить. Но не стоит из-за этого отказываться от идеи открыть для себя какую-то новую страну.

О том, как сэкономить на билетах, сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Liliya Kozub в Instagram.

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Как не переплачивать за международные рейсы УЗ

Путешественница привела пример на железнодорожном маршруте Киев—Холм. Билет на прямой поезд обойдется пассажирам как минимум в 3053 гривны. Чтобы сэкономить, лучше разбивать поездку на два поезда.

Так, туристка порекомендовала покупать билеты из Киева в Ковель, а оттуда уже приобретать посадочные талоны на любой удобный внутренний рейс до Холма.

В частности, билет из Киева в Ковель обойдется вам в 613 гривен, а уже из Ковеля в Холм — в 1 228 гривен. В целом стоимость поездки с пересадкой в Польшу составляет 1 841 гривну.

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Как пояснила путешественница, Укрзализныця рассчитывает этот маршрут по международному тарифу. Международным считается рейс, если вы начинаете или заканчиваете свой маршрут за границей. То есть внутренние железнодорожные рейсы обходятся пассажирам в разы дешевле.

Перед бронированием пассажирам стоит учесть, что билеты на международные рейсы Укрзализныци становятся доступны за 20 дней до отправления рейса, а на внутренние — лишь за 2 дня до отправления.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких условиях пассажирам приходится путешествовать в старых вагонах Укрзализныци на маршруте Киев — Ковель. Состояние вагонов и комфорт во время поездки остаются важными критериями для пассажиров. В то же время условия перевозки могут отличаться в зависимости от рейса.

Также Новини.LIVE писали о том, смогут ли украинцы бесплатно путешествовать на поездах этой зимой. В министерстве пояснили, что возобновлять эту инициативу пока не планируют, ведь главным приоритетом остается безопасность пассажиров. В то же время стоимость билетов могут пересмотреть для Интерсити первого класса, международных и пригородных поездов.