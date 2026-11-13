Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Перепутать поезда на вокзале может любой пассажир. Особенно когда до отправления осталось совсем мало времени. Ошибку иногда замечают уже после того, как поезд тронулся. В такой ситуации легко растеряться и броситься покупать новый билет. Но не спешите доставать кошелек. В Укрзализныце есть специальное правило, которое позволяет вернуться обратно бесплатно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Что делать, если сели не в тот поезд

Если пассажир случайно сел не в свой поезд, он имеет право бесплатно вернуться на станцию, где произошла ошибка. Такую возможность предусматривает пункт 7.11 Правил перевозки пассажиров.

Для этого нужно правильно оформить ошибочную посадку:

Немедленно сообщите об этом проводнику или начальнику поезда. Объясните, что перепутали поезда, и покажите свой билет на другой рейс. Выйдите на ближайшей станции. Ждать несколько остановок или ехать дальше по собственному желанию нельзя. Получите акт об ошибочной посадке. Его составляет начальник поезда в двух экземплярах. Один из них должен остаться у пассажира. На документе должен быть штемпель начальника поезда. Обратитесь к дежурному по вокзалу. На станции, где вы вышли, необходимо предъявить билет и акт. После этого вам оформят бесплатный проездной документ на ближайший обратный поезд.

Именно акт подтверждает, что пассажир попал в чужой поезд по ошибке. Без него оформить бесплатный возврат будет сложно.

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Что будет с билетом на свой поезд

Пока пассажир возвращается обратно, его настоящий поезд может уже уехать. Если удастся догнать его на другой станции, можно сесть там. Билет остается действительным для посадки на промежуточной станции по маршруту.

Если же поездка уже потеряла смысл, можно попробовать вернуть часть денег. Здесь важно время обращения:

До одного часа после отправления поезда. Можно обратиться в кассу вокзала и вернуть часть стоимости билета. Стоимость плацкарта при этом не возвращается.

Можно обратиться в кассу вокзала и вернуть часть стоимости билета. Стоимость плацкарта при этом не возвращается. По истечении одного часа. Можно подать заявление через сервис претензионного возврата билетов на сайте Укрзализныци.

Во втором случае к заявлению необходимо приложить копию акта об ошибочной посадке. Он поможет подтвердить, почему пассажир пропустил свой рейс. Заявление необходимо подписать с помощью Дія.Подписи.

Если сотрудники поезда отказываются оформлять акт или на станции возникают трудности с бесплатным возвратом, можно обратиться на горячую линию Укрзализныци: 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие услуги пассажиры Укрзализныци получают без дополнительной оплаты. В стоимость билета уже входят кипяченая вода, аптечка, средства гигиены и перевозка ручной клади весом до 36 кг. А вот за постельное белье, чай, кофе и питание придется платить отдельно.

Также Новини.LIVE писали, что делать, если сосед по купе нарушает покой или ведет себя агрессивно. В таких случаях нужно обратиться к поездной бригаде, которая должна отреагировать на жалобу. За курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.