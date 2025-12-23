Видео
Главная Транспорт Станет ли бесплатным метро Киева в 2026 году

Станет ли бесплатным метро Киева в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 05:15
Бесплатное метро в Киеве — что может измениться для пассажиров в 2026 году
Метро в Киеве. Фото: КГГА

В Харькове с начала полномасштабного вторжения России проезд в метро бесплатный. Киевский метрополитен так же может стать более доступным, сотни граждан подписали соответствующее обращение к местным властям.

Об этом говорится в петиции №13967 от 16 декабря 2025 года.

Читайте также:

Бесплатное метро в Киеве

В тексте отмечается, что община города Киева, обращается к властям города к вам с требованием ввести бесплатный проезд в Киевском метрополитене на период действия военного положения.

Петицию подкрепили 3 аргументами. В частности, бесплатный проезд станет существенной поддержкой для наиболее уязвимых слоев населения в разгар войны — для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пенсионеров, студентов и граждан, чьи доходы снизились из-за войны.

Такое решение также может облегчить доступ к работе в разных районах Киева работникам, получающим минимальную заработную плату, что якобы положительно повлияет на общую производительность города.

Заявитель также ссылался на положительный опыт отмены платы за проезд в Харькове. В частности, отказ от сбора оплаты позволит сократить расходы на обслуживание и ремонт турникетов, системы валидации, инкассацию, кассовых аппаратов и, возможно, сократить штат контролеров, а также перенаправить сэкономленные ресурсы на усиление безопасности, обслуживание инфраструктуры укрытий и критические ремонтные работы.

Соответствующая петиция должна за 60 дней собрать необходимое количество голосов. Если его поддержат киевляне — документ рассмотрит соответствующий комитет. Он передаст его с изменениями или без в Кабмин или местный орган власти. После соответствующих шагов, местная власть Киева принимает решение, будет ли рассмотрена данная петиция.

Напомним, вокзал во Львове вошел в топ-10 самых красивых вокзалов Европы по версии международной онлайн-игры-симулятора TrainStation.

Также мы делились подборкой самых красивых железнодорожных станций в мире. Они поражают сочетанием современного стиля и истории.

Киев метро петиция проезд метрополитен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
