Главная Транспорт Как работает метро в Харькове в марте — расписание и стоимость проезда

Дата публикации 15 марта 2026 07:32
Станция метро "Архитектора Бекетова" в Харькове. Фото: @kh_metro

Харьковский метрополитен является одной из главных транспортных артерий города, которое дает возможность быстро добраться до работы или учебы. Кроме того, его стены защищают граждан во время воздушных атак России, которая часто бьет по городу бомбами, ракетами и беспилотниками.

Новини.LIVE подробнее расскажет о работе харьковского метрополитена в разгар войны.

Реклама
Как работает метро Харькова в марте 2026 года

Харьковское метро насчитывает 30 действующих станций, которые расположены на трех ветках метро — синей, зеленой и красной и соединяют разные районы города. На красной и синей линии есть пересадочные узлы — "Майдан Конституции" и "Университет".

В разгар войны метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будни поезда курсируют каждые 10 минут (после 20:00 время ожидания поезда возрастает до 20-25 минут), в выходные и праздники — каждые 20-25 минут.

Харківське метро - фото 1
Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

С начала войны проезд в метро Харькова бесплатный. До начала полномасштабного вторжения России его стоимость составляла так же, как сейчас в киевском метрополитене - 8 гривен.

Хотя харьковский метрополитен работает по графику, он круглосуточно открывает двери в случае воздушной тревоги. В случае опасности украинцы имеют возможность заночевать в вестибюле или на станции.

При себе нужно обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Ранее мы рассказывали, кого не пустят в киевский метрополитен в марте 2026 года. В частности, пассажир, который не имеет отдельных льгот, должен оплатить свой билет и нести с собой багаж, который не превышает разрешенные габариты.

Также мы писали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. Мало кто знает, что в вагонах есть наименее продуваемые зоны, выбрав которые, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.

В летнее же время вы точно будете знать, какие места стоит выбирать для того, чтобы спастись от жары.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

