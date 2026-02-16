Видео
На станции метро "Теремки" упал потолок — как курсируют поезда

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:15
В Киеве на станции метро "Теремки" упал потолок — как ходят поезда
Вагоны метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве на станции метро "Теремки" вечером 15 февраля обвалилась часть потолка в одном из выходов. Несмотря на инцидент, поезда по синей ветке курсируют в обычном режиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КГГА.

Читайте также:

Что случилось на станции

Около 22:30 на одном из выходов станции зафиксировали локальное повреждение элементов подвесного потолка. По официальной информации, никто не пострадал.

В метрополитене объясняют, что конструкции ранее уже подвергались повреждениям во время обстрелов. Часть дефектов была скрытой и не проявлялась во время обычных осмотров.

Как сейчас движутся поезда по синей ветке

Станция "Теремки" работает в обычном режиме и принимает пассажиров, поезда курсируют без изменений в графике. Оболонско-Теремковская линия функционирует в обычном режиме.

Специалисты продолжают обследование подвесного потолка и подземного перехода, чтобы исключить дополнительные риски.

Где чаще всего случаются инциденты в метро

Метро считается одним из самых безопасных видов транспорта в мире. Но даже там случаются инциденты, которые в первую очередь связаны с платформами и дверями вагонов.

Самое уязвимое место в любом метрополитене мира — край платформы. При спешке, толпе или попытке вскочить в вагон в последнюю секунду, человек может потерять равновесие. Особенно рискованно это в часы пик, когда пассажиры буквально прижимают друг друга к краю.

Еще одна зона риска — двери вагона. Они оборудованы датчиками, которые должны реагировать на препятствия, но техника не всегда срабатывает идеально. Если дверь закрывается, зажав одежду, сумку или руку, человек может получить травму или даже быть протянутым несколько метров вдоль платформы.

Ранее мы сообщали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. В поездах столичного метрополитена есть места, которые меньше всего продуваются во время движения — выбрав их, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.

Также мы писали, что Киевский метрополитен планирует увеличить количество мест для людей, которые прячутся на станциях во время воздушных тревог. Для этого закупят 4 460 раскладных стульев.

Киев метро обстрелы метрополитен станции метро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
