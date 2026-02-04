Архивные фото первых станций метро Киева — как запускали подземку

Эскалатор Киевского метрополитена. Фото: Facebook.com/kyivmetro

В ноябре 1960 года в Киеве запустили первый отрезок метрополитена. Он содержал пять остановок и стал началом подземного сообщения столицы.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как выглядели первые станции киевского метрополитена во время их открытия.

Наземный вестибюль станции "Университет" Киевского метрополитена, 1960 год. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Пять станций, с которых началось метро

Первый участок появился на Святошинско-Броварской линии. В 1949 году начали пробивать тоннели метро от современной станции "Днепр". Здесь же было первое депо. Первая "сбойка" тоннелей состоялась в 1951-м между станциями "Днепр" и "Арсенальная". Последняя — в 1959-м между "Университетом" и "Вокзальной".

Руководители УССР осматривают станцию "Крещатик" в день открытия метрополитена, 6 ноября 1960 г. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первыми станциями, которыми смогли воспользоваться киевляне и гости столицы, стали "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр".

Эти пять пунктов соединили главные зоны города: железнодорожный вокзал, центр и промышленные районы.

Отделочные работы на перроне станции "Вокзальная" Киевского метрополитена. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Особенности сооружения

Первые остановки возвели в стиле сталинского ампира: с мрамором, гранитом и массивными формами. Условия работы были тяжелыми.

Отделочные работы на станции "Крещатик" Киевского метрополитена. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного



На правом берегу Киева строители постоянно встречались с подземными водами и плотными грунтами. Тоннели прокладывали на большой глубине.

Благодаря этому возникла "Арсенальная" — самая глубокая в мире остановка метро. Ее отметка: 105,5 м. Станцию строили по лондонскому методу: сначала возвели наземный вестибюль, а дальше несколько месяцев опускали его вниз.

Скульптура Ленина на станции "Университет" Киевского метрополитена, 6 ноября 1960 года. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Метро, которое задумали до войны

Идею построить подземку в Киеве выдвинули еще в конце XIX века. В начале XX века ее снова обсуждали, но несколкьо войн прервали работу.

К практической реализации вернулись после Второй мировой. В 1945 году утвердили схему с тремя ветками — она сохранилась по сей день.

Станция метро "Днепр" в Киеве, июль 1962 года. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

