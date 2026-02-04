Видео
Главная Транспорт Какими были первые станции метро в Киеве — архивные фото

Какими были первые станции метро в Киеве — архивные фото

Дата публикации 4 февраля 2026 07:31
Архивные фото первых станций метро Киева — как запускали подземку
Эскалатор Киевского метрополитена. Фото: Facebook.com/kyivmetro

В ноябре 1960 года в Киеве запустили первый отрезок метрополитена. Он содержал пять остановок и стал началом подземного сообщения столицы.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как выглядели первые станции киевского метрополитена во время их открытия.

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 1
Наземный вестибюль станции "Университет" Киевского метрополитена, 1960 год. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Пять станций, с которых началось метро

Первый участок появился на Святошинско-Броварской линии. В 1949 году начали пробивать тоннели метро от современной станции "Днепр". Здесь же было первое депо. Первая "сбойка" тоннелей состоялась в 1951-м между станциями "Днепр" и "Арсенальная". Последняя — в 1959-м между "Университетом" и "Вокзальной".

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 2
Руководители УССР осматривают станцию "Крещатик" в день открытия метрополитена, 6 ноября 1960 г. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первыми станциями, которыми смогли воспользоваться киевляне и гости столицы, стали "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр".

Эти пять пунктов соединили главные зоны города: железнодорожный вокзал, центр и промышленные районы.

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 3
Отделочные работы на перроне станции "Вокзальная" Киевского метрополитена. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Особенности сооружения

Первые остановки возвели в стиле сталинского ампира: с мрамором, гранитом и массивными формами. Условия работы были тяжелыми.

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 4
Отделочные работы на станции "Крещатик" Киевского метрополитена. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного


На правом берегу Киева строители постоянно встречались с подземными водами и плотными грунтами. Тоннели прокладывали на большой глубине.

Благодаря этому возникла "Арсенальная" — самая глубокая в мире остановка метро. Ее отметка: 105,5 м. Станцию строили по лондонскому методу: сначала возвели наземный вестибюль, а дальше несколько месяцев опускали его вниз.

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 5
Скульптура Ленина на станции "Университет" Киевского метрополитена, 6 ноября 1960 года. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Метро, которое задумали до войны

Идею построить подземку в Киеве выдвинули еще в конце XIX века. В начале XX века ее снова обсуждали, но несколкьо войн прервали работу.

К практической реализации вернулись после Второй мировой. В 1945 году утвердили схему с тремя ветками — она сохранилась по сей день.

Якими були перші станції метро у Києві - архівні фото - фото 6
Станция метро "Днепр" в Киеве, июль 1962 года. Фото: Babel/ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Ранее мы рассказывали об одной из самых красивых станций метро в Харьков, стены которой напоминают ледовый дворец.

Также узнайте, какое метро в Украине способно выдержать ядерный удар.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
