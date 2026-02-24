Видео
Главная Транспорт Сколько на самом деле получают машинисты метрополитена в Днепре

Сколько на самом деле получают машинисты метрополитена в Днепре

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 07:32
Зарплата машинистов в феврале 2025 года — сколько зарабатывают в Днепре
Фото: Днепровский метрополитен, ЦТС. Коллаж: Новини.LIVE

Днепр трудно представить без метрополитена, который ежедневно доставляет пассажиров по городу без пробок и прячет в своих стенах от опасности во время массированных ударов России. Но мы редко задумываемся о том, что его непрерывную работу обеспечивают десятки трудолюбивых специалистов.

Сколько в среднем зарабатывают машинисты сообщили в КП "Днепровский метрополитен" в ответ на запрос Новини.LIVE.

Сейчас в днепровском метрополитене работает 21 машинист электропоезда и 2 машиниста-инструктора. По состоянию на 23.02.20 КП "Днепровский метрополитен" ищет еще 5 машинистов.

В компании сообщили, что средняя заработная плата машиниста электропоезда в феврале составляет 30 735 грн.

Зарплата машиниста состоит из:

  • оклада;
  • надбавок (за классность и выслугу лет, материального стимулирования);
  • доплат (за работу в тяжелых и вредных условиях труда, за работу в ночное время, за смену, разделенную на части, работникам, имеющим почетное звание "Ветеран труда Днепровского метрополитена", награжденные почетными грамотами Кабинета Министров или Верховной Рады).

В Днепропетовском метрополитене предупредили всех желающих занять должность машиниста, что отдельные выплаты или надбавки в условиях военного положения не предусмотрены.

Ранее мы рассказывали, чем именно уникален Днепровский метрополитен. Он является самым коротким в Украине — насчитывает всего 6 станций, которые расположены на линии, протяженность которой составляет 7,8 километра. Метро строилось для того, чтобы соединить промышленные районы Днепра и обеспечить быструю доставку рабочих к крупным промышленным предприятиям.

Также мы писали, что на станции метро "Золотые ворота" в Киеве появилась интерактивная инсталляция "Карта Мечты: Украина". На ней каждый желающий сине-желтыми наклейками может оставить отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей, связанной с этим местом.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
