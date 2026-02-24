Зарплата машинистов в феврале 2025 года — сколько зарабатывают в Днепре

Фото: Днепровский метрополитен, ЦТС. Коллаж: Новини.LIVE

Днепр трудно представить без метрополитена, который ежедневно доставляет пассажиров по городу без пробок и прячет в своих стенах от опасности во время массированных ударов России. Но мы редко задумываемся о том, что его непрерывную работу обеспечивают десятки трудолюбивых специалистов.

Сколько в среднем зарабатывают машинисты сообщили в КП "Днепровский метрополитен" в ответ на запрос Новини.LIVE.

Какие зарплаты предлагают работникам метро в Днепре

Сейчас в днепровском метрополитене работает 21 машинист электропоезда и 2 машиниста-инструктора. По состоянию на 23.02.20 КП "Днепровский метрополитен" ищет еще 5 машинистов.

В компании сообщили, что средняя заработная плата машиниста электропоезда в феврале составляет 30 735 грн.

Зарплата машиниста состоит из:

оклада;

надбавок (за классность и выслугу лет, материального стимулирования);

доплат (за работу в тяжелых и вредных условиях труда, за работу в ночное время, за смену, разделенную на части, работникам, имеющим почетное звание "Ветеран труда Днепровского метрополитена", награжденные почетными грамотами Кабинета Министров или Верховной Рады).

В Днепропетовском метрополитене предупредили всех желающих занять должность машиниста, что отдельные выплаты или надбавки в условиях военного положения не предусмотрены.

