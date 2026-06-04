На Львовщине откроют новую "ВелоПодкову": маршрут и дата старта

Веломаршрут к Золочевсткому замку. Фото: Львовская ОВА, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украину пришло настоящее лето и сейчас не время сидеть дома. На Львовщине запланировано открытие туристического пути "ВелоПодкова". Его маршрут будет пролегать через три легендарных старинных замка.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация, передает Новини.LIVE.

Новый веломаршрут на Львовщине

Отмечается, что 58-километровый маршрут будет пролегать через легендарные замки, волнистые холмы, а также локальные дороги и пейзажи. Туристы будут поражены красотой природы и архитектуры и захотят часто останавливаться, чтобы зафиксировать ее на камеру.

Веломаршрут будет пролегать через Золочевский, Подгорецкий и Олесский замки. Туристы смогут окунуться в невероятную атмосферу и приключения уже с 10 июня.

В день открытия участники сделают привал в рекреационном экопространстве в Грабово и финишируют возле одного из самых красивых замков Украины.

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Новый веломаршрут на Львовщине. Фото: Львовская ОВА

Любителям активного отдыха надо помнить о безопасности. В частности, перед поездкой проверить исправность велосипеда, приобрести шлем и взять с собой воду и перекус.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что во Львове в отреставрированном ангаре старинного трамвайного депо открыли первый в городе фудмаркет. Здесь можно попробовать десерты и блюда 13 топовых корнеров Львова, в частности, "Цукерни", "Оджахи", Italiana, Kebab House, Red Monkey, Smoked BBQ и "Файні льоди".

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