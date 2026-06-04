На Львівщині відкриють нову "ВелоПідкову": маршрут та дата старту

Веломаршрут до Золочівсткого замку. Фото: Львівська ОВА, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україну прийшло справжнє літо і зараз не час сидіти вдома. На Львівщині заплановано відкриття туристичного шляху "ВелоПідкова". Його маршрут пролягатиме через три легендарні старовинні замки.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

Новий веломаршрут на Львівщині

Зазначається, що 58-кілометровий маршрут буде пролягати через легендарні замки, хвилясті пагорби, а також локальні дороги та краєвиди. Туристи будуть вражені красою природи та архітектури та захочуть часто зупинятись, щоб зафіксувати її на камеру.

Веломаршрут пролягатиме через Золочівський, Підгорецький та Олеський замки. Туристи зможуть поринути у неймовірну атмосферу та пригоди вже із 10 червня.

У день відкриття учасники зроблять привал у рекреаційному екопросторі у Грабово та фінішують біля одного з найкрасивіших замків України.

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Новий веломаршрут на Львівщині. Фото: Львівська ОВА

Любителям активного відпочинку треба пам'ятати про безпеку. Зокрема, перед поїздкою перевірити справність велосипеда, придбати шолом та взяти із собою воду та перекус.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Львові у відреставрованому ангарі старовинного трамвайного депо відкрили перший у місті фудмаркет. Тут можна скуштувати десерти та страви 13 топових корнерів Львова, зокрема, "Цукерні", "Оджахі", Italiana, Kebab House, Red Monkey, Smoked BBQ та "Файні льоди".

Також Новини.LIVE писали про те, що дитяча залізниця в Києві відкриває новий сезон поїздок у Сирецькому парку. Розклад руху поїздів цього літа зміниться. Рейси заплановані з 25 квітня до 1 листопада 2026 року.

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