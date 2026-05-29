Новый железнодорожный маршрут соединил 13 стран Европы и Азии

Дата публикации 29 мая 2026 16:25
Из Португалии в Сингапур запустят поезд: чем он уникален и какой маршрут
Новый поезд из Португалии в Сингапур. Фото: Kabelleger/David Gubler

Благодаря новому железнодорожному сообщению можно добраться из Португалии в Сингапур. Этот рейс стал самым длинным в мире. Поездка длится 21 день, а его маршрут пролегает через 13 стран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Самый длинный маршрут на поезде в мире

Маршрут пролегает на расстояние в 11 600 миль (примерно 18 670 км) и обслуживается несколькими железнодорожными компаниями.

Путешествие поездом позволяет пассажирам пересечь границы и сделать несколько остановок, с некоторых локаций открываются захватывающие виды.

Поезд отправляется из Лагоса (Португалия) и курсирует до Сингапура. Из Лагоса поезд будет следовать в столицу Португалии — Лиссабон, а затем его маршрут будет пролегать через Францию, Китай, Вьетнам и Таиланд, после чего он наконец прибудет в Сингапур.

В течение путешествия поезд будет останавливаться в таких популярных городах, как Париж, Пекин и Бангкок.

Чтобы совершить это путешествие, пассажиры должны получить семь различных виз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая стоимость проезда составляет около 1 006 фунтов стерлингов (примерно 1 160 евро), что примерно равно стоимости перелета из Португалии в Сингапур.

В некоторых районах пассажирам придется делать пересадки на автобус, чтобы продолжить путешествие поездом. Среди них — отрезки пути от Вьетнама до Камбоджи и от Малайзии до Сингапура.

Это самое длинное путешествие стало возможным благодаря открытию железнодорожной линии из Лаоса в Китай. Ранее самым длинным железнодорожным маршрутом считался рейс из Лондона в Сингапур.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в ЕС планируют упростить путешествия поездами. Благодаря изменениям, пассажиры смогут бронировать билеты разных железнодорожных операторов в рамках одной транзакции. Кроме того, перевозчики должны будут выставлять свои билеты на продажу в Интернете минимум за пять месяцев до отправления.

Также Новини.LIVE писали, что в Литве запустили поезд с необычным оформлением. В частности, один из вагонов оформили в стиле местного свекольного супа šaltibarščiai ("холодник"). Такая тематика была создана по случаю фестиваля Pink Soup Fest в Вильнюсе, посвященном местному супу холоднику.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
