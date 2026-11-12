PKP Intercity отменила поезд IC «Снежка» Варшава—Кудова-Здруй: причина и есть ли альтернативы для пассажиров

Пассажирка в поезде PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Польская компания PKP Intercity отменила поезда до популярных курортов. Перевозчик отменяет поезд IC "Снежка", курсирующий из Варшавы через Вроцлав в Кудову-Здрой. Отсутствие прямого железнодорожного сообщения между курортами и крупнейшими городами может привести к снижению интереса к оздоровительным турам в известных курортах Нижней Силезии.

Об этом сообщает wiadomosci.dziennik.pl, передает Новини.LIVE.

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PKP Intercity сократила рейсы до курортов

Отмечается, что в новом расписании движения PKP Intercity на 2026–2027 годы был отменен поезд IC "Снежка", курсирующий по маршруту Варшава — Вроцлав — Клодзько — Кудова-Здруй.

Новое расписание железнодорожного перевозчика должно вступить в силу уже с 13 декабря 2026 года.

В настоящее время IC "Снежка" Варшава—Кудова-Здруй является единственным прямым междугородним сообщением из курортов Нижней Силезии (Поланица-Здруй, Душники-Здруй и Кудова-Здруй) до Вроцлава, Ополя, Лодзи или Варшавы.

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Многие пассажиры возмущены таким решением монополиста. Поезд IC "Снежка" пользуется большой популярностью. Вагоны, доезжающие до курортов, переполнены, а желающих воспользоваться прямым поездом хватает.

Кроме того, соответствующее решение было принято в ходе завершения масштабной модернизации линии № 309 Клодзко — Кудова-Здруй, стоимость которой составляет 130 млн злотых.

Региональные поезда, курсирующие из Клодзкого края только до Вроцлава, не имеют стыковки с поездами IC, следующими в города других регионов Польши. Даже запланированное международное сообщение Вроцлав—Прага не улучшит ситуацию для тех, кто захочет приехать из Варшавы в Клодзкий край.

Для жителей региона, а также для пациентов, посещающих курорты Нижней Силезии, прямой поезд, соединяющий курорты с областными городами в других частях страны, имеет большое значение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express продает билеты всего по 8 злотых. Можно выгодно посетить несколько популярных городов Польши. Кроме того, пенсионеры и студенты могут воспользоваться дополнительными скидками.