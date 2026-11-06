Распродажа билетов Deutsche Bahn: цены на билеты и условия предложения для пассажиров

Поезд Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn (DB) порадовал путешественников новой акцией, которая позволяет путешествовать на скоростных поездах по доступным ценам. Скидки действуют на поездки на поездах дальнего следования ICE (Intercity Express).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Распродажа билетов Deutsche Bahn

Отмечается, что акция распространяется на билеты по тарифу "Super Sparpreis" и действует до тех пор, пока они не будут распроданы. Цены на билеты в одну сторону начинаются от 6 евро. Условия распродажи не предусматривают обмен или возврат билетов.

Кроме того, владельцы дисконтных карт BahnCard 25 или BahnCard 50 получат дополнительную скидку 25% от акционной цены. Однако стоит учесть, что предложение не распространяется на городской билет City-Ticket.

Предложение DB распространяется на короткие и средние междугородние маршруты по всей территории Германии.

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Поездки для детей в возрасте до 14 лет — бесплатные, однако требуется сопровождение взрослых.

Акционные билеты пассажиры могут приобрести на официальном сайте и в мобильном приложении Deutsche Bahn.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Eurostar продолжает обновлять подвижной состав. Новой изюминкой поездов компании станут двухэтажные бары на борту. Новый электропарк получит название "Eurostar Celestia", которое происходит от латинского слова caelestis и означает "небесный".

Также Новини.LIVE писали, что финская государственная железная дорога VR запустила новый железнодорожный маршрут в Европе. Он пока является самым длинным в мире. Из Хельсинки, столицы Финляндии, можно добраться до Стокгольма, столицы Швеции, за 24 часа. Цены на билеты начинаются от 5,40 евро.