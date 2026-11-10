Осенняя распродажа Leo Express: доступные направления и цены на билеты

Поезд Leo Express. Фото: Leo Express.

Чешская частная железнодорожная компания Leo Express объявила о новой распродаже билетов для пассажиров. Путешественники могут приобрести билеты на поезд из Варшавы в Краков буквально "за копейки". Это довольно популярные польские города, в которых находится множество интересных достопримечательностей.

Об этом говорится на официальном сайте Leo Express, передает Новини.LIVE.

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Распродажа Leo Express

Leo Express выпустила ограниченное количество специальных билетов по цене 8 злотых.

На данный момент самыми дешевыми являются билеты на маршрут Краков — Варшава, немного дороже обойдется поездка по маршрутам Краков — Острава или Прага — Братислава (от 16 злотых).

В свою очередь, за 49 злотых в одну сторону можно доехать из Кракова или Варшавы до Праги.

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Кроме того, пенсионеры и студенты могут дополнительно воспользоваться специальным кодом на скидку. Благодаря ему их билет может подешеветь на 50 %.

Воспользоваться этим предложением смогут те, кто предварительно бесплатно зарегистрируется в программе лояльности перевозчика Smile Club. Пассажиру нужно ввести промокод: "ZDARMA".

Есть один нюанс: код действителен только до 13 ноября и распространяется на поездки, совершённые до конца марта 2027 года. Это идеальный вариант для тех, кто планирует поездку во время зимних каникул. Также следует помнить, что обязательным условием является наличие документа, дающего право на дополнительную скидку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали, что Eurostar продолжает обновлять подвижной состав. Новой изюминкой поездов компании станут двухэтажные бары на борту. Новый электропарк получит название "Eurostar Celestia", которое происходит от латинского слова caelestis и означает "небесный".