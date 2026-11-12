Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во время полного отключения электроэнергии метрополитен в Киеве продолжит работать в качестве убежища. Из-за нехватки электроэнергии будут введены ограничения, однако станции не закроют. Генераторы будут обеспечивать только самое необходимое.

Об этом говорится в ответе на запрос РБК-Украина КП "Киевский метрополитен", передает Новини.LIVE.

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Как будет работать столичный метрополитен во время полного отключения электроэнергии

Представители метрополитена пояснили, что электропитание метро осуществляется от энергосистемы столицы, а все электрические подстанции метро объединены в единую систему внешнего электроснабжения.

Также было отмечено, что такая система позволяет маневрировать с питанием и применять резервные схемы в случае аварийных ситуаций.

Однако в случае блэкаута предприятие будет принимать меры по сокращению частоты движения поездов на отдельных линиях или по всей сети.

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"В критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно приостановлено, но освещение, вентиляция, связь, системы водоснабжения и управления, водоотведения, пожарная сигнализация, от которых зависит жизнеобеспечение метрополитена, в том числе как объекта укрытия, будут работать в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Представители метрополитена добавили, что в случае полного обесточивания города метро продолжит работать от резервных источников питания только в качестве укрытия, то есть поезда временно не будут доставлять пассажиров на станции.

В настоящее время, несмотря на сложную ситуацию в энергетике из-за российских ударов, киевский метрополитен продолжает работать в штатном режиме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в стенах киевского метрополитена скрыта станция-призрак "Львовская брама". Хотя сейчас она пуста, однако её платформы видны пассажирам из проезжающих поездов зелёной ветки. Для завершения работ требуются значительные финансовые вложения.

Также Новини.LIVE писали, какое метро считается самым маленьким в мире. "Кармелит" в Хайфе имеет всего шесть станций и один туннель длиной чуть более 1,8 км, а поездка между конечными станциями занимает около восьми минут. Метро работает шесть дней в неделю, а в субботу и праздничные дни поезда не курсируют.