«Железный перекус» от «Укрзализныци»: что входит в набор для пассажиров

Пассажирки в купе поезда УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Из-за систематических российских обстрелов и отсутствия электроснабжения в Украине задерживаются десятки поездов. Чтобы немного поддержать пассажиров и снизить уровень стресса, Укрзализныця раздает "Железный перекус". Одна из пользовательниц сети показала содержимое таких пакетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы ya_semka_ в соцсети TikTok.

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Перекус для пассажиров, чей поезд задерживается

Девушка показала перекус от Укрзализныци, который выдали ее сестре в поезде. Пассажирка направлялась из Знаменки в Ивано-Франковск, и ее рейс задержался из-за эвакуации на несколько часов.

В пакете для пассажиров лежали кусочек халвы, сок с соломинкой со вкусом яблока и груши, а также черный чай. Путешественники могут перекусить в дороге куриными слайсами с чесноком и гречневой кашей с курицей. Кашу нужно залить кипятком, перемешать и подождать 7–9 минут.

Дополнить прием пищи можно будет сладким батончиком с финиками и кокосом. В дополнение в пакете есть открытка, которую по желанию можно раскрасить.

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Пользователям сети понравилась такая инициатива Укрзализныци. Однако некоторые пассажиры отметили, что их поезд опаздывал более чем на 8–10 часов, но пакеты с перекусом так и не получили.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об особенностях вагонов RIC Укрзализныци. В таких вагонах RIC есть три спальных полки, раковина и столик, но купе уже, чем в привычных украинских вагонах. Пассажирка рассказала, что на верхней полке ехать особенно неудобно.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.