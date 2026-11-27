Городской транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С сегодняшнего дня в приложении "Киев Цифровой" изменился порядок оплаты городских услуг. В связи с переходом на новую платежную систему один из привычных способов оплаты стал недоступен. Изменения коснулись и пассажиров общественного транспорта, которые покупают билеты и пополняют транспортные карты через смартфон. Стало известно, как теперь оплачивать проезд и что нужно сделать, чтобы избежать проблем с платежами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Киева.

Реклама

Что изменилось в приложении

После перехода на новую платежную систему из приложения исчез отдельный раздел "Карты". Раньше пользователи могли хранить там свои банковские карты и использовать их для оплаты городских услуг. Теперь расплатиться таким способом будет невозможно. В то же время возможность покупать билеты и пополнять транспортные карты через приложение останется.

Как теперь оплачивать проезд через "Киев Цифровой"

После обновления платежной системы пользователям доступны три способа оплаты:

по реквизитам банковской карты;

через Apple Pay;

через Google Pay.

Этими способами можно оплачивать как транспортные, так и другие городские услуги, доступные в приложении.

Читайте также:

Что нужно сделать киевлянам

Чтобы при покупке билетов или пополнении транспортной карты все работало корректно, разработчики рекомендуют установить последнюю версию приложения. В команде "Киева Цифрового" также заверили, что все платежные данные пользователей шифруются и защищаются в соответствии с международным стандартом безопасности банковских карт PCI DSS.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве могут запустить речной транспорт и сократить время поездок между берегами Днепра. Первый маршрут планируют проложить от Русановки до Почтовой площади уже весной 2027 года, а поездка может занимать около 20 минут вместо 35. Для расширения сообщения на Березняках, Позняках и Оболони придется обустроить дополнительные причалы.

Также мы писали, как Kyiv City Express работает во время воздушной тревоги. Если угрозы для пассажиров и железнодорожников нет, электричка продолжает движение, а в случае опасности ее останавливают и эвакуируют людей. Когда диспетчер разрешит ехать дальше, поезда возвращаются к обычному графику.