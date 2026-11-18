Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныца

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на постоянную опасность, Укрзализныця не приостанавливает движение поездов, пригородных рейсов и Kyiv City Express. Однако перевозчик тщательно отслеживает угрозу и корректирует расписание в зависимости от обстановки в сфере безопасности.

О том, как курсирует киевская электричка во время воздушной тревоги, рассказала пресс-служба УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как курсирует Kyiv City Express во время воздушной тревоги

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, курсирует ли сейчас городская электричка во время желтой тревоги в Киеве.

В Укрзализныце пояснили, что поезда могут продолжать движение во время воздушной тревоги, если ситуация не представляет угрозы для жизни и безопасности пассажиров и сотрудников.

Останавливается ли Kyiv City Express во время воздушной тревоги. Фото: скриншот

В компании рассказали, что в случае возникновения опасности продолжения движения поезд останавливают, а пассажиров эвакуируют в безопасное место.

Читайте также:

Перевозчик добавил, что как только диспетчер разрешит движение и будет безопасно провести посадку, электричка вернется к своему обычному расписанию.

В УЗ посоветовали пассажирам ориентироваться на табло, объявления и сотрудников станции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему пассажиры не могут приобрести билеты на некоторые популярные направления УЗ. В компании пояснили, что были отменены некоторые поезда до Днепра из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Вместо этого перевозчик готовит альтернативные маршруты.

Также Новини.LIVE писали, как действовать, если не удается пройти верификацию личности через приложение Дія при покупке билетов Укрзализныци. В частности, пассажиры могут обратиться в службу поддержки для выяснения причин ошибки. Так, можно позвонить в Контактный центр УЗ, где оператор поможет пройти соответствующую верификацию через BankID.