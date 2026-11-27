Міський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Відсьогодні у застосунку "Київ Цифровий" змінився порядок оплати міських послуг. Через перехід на нову платіжну систему один зі звичних способів розрахунку став недоступним. Зміни торкнулися й пасажирів громадського транспорту, які купують квитки та поповнюють транспортні картки через смартфон. Відомо, як тепер оплачувати проїзд та що потрібно зробити, аби уникнути проблем із платежами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіційний портал Києва.

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Що змінилося в застосунку

Після переходу на нову платіжну систему із застосунку зник окремий розділ "Картки". Раніше користувачі могли зберігати там свої банківські картки та використовувати їх для оплати міських послуг. Тепер розрахуватися таким способом буде неможливо. Водночас можливість купувати квитки та поповнювати транспортні картки через застосунок залишиться.

Як тепер оплачувати проїзд через "Київ Цифровий"

Після оновлення платіжної системи користувачам доступні три способи оплати:

за реквізитами банківської картки;

через Apple Pay;

через Google Pay.

Цими способами можна оплачувати як транспортні, так і інші міські послуги, доступні в застосунку.

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Що потрібно зробити киянам

Щоб під час купівлі квитків або поповнення транспортної картки все працювало коректно, розробники рекомендують встановити останню версію застосунку. У команді "Київа Цифрового" також запевнили, що всі платіжні дані користувачів шифрують та захищають відповідно до міжнародного стандарту безпеки банківських карток PCI DSS.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Києві можуть запустити річковий транспорт і скоротити час поїздок між берегами Дніпра. Перший маршрут планують прокласти від Русанівки до Поштової площі вже навесні 2027 року, а дорога може тривати близько 20 хвилин замість 35. Для розширення сполучення на Березняках, Позняках та Оболоні доведеться облаштувати додаткові причали.

Також ми писали, як Kyiv City Express працює під час повітряної тривоги. Якщо загрози для пасажирів і залізничників немає, електричка продовжує рух, а в разі небезпеки її зупиняють та евакуюють людей. Коли диспетчер дозволить їхати далі, поїзди повертаються до звичного графіка.