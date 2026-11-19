Автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Отныне пассажиры смогут отслеживать движение общественного транспорта в режиме онлайн даже во время воздушных тревог. Система будет отображать местонахождение и движение автобусов, трамваев и троллейбусов каждые 3 минуты.

Об этом говорится на сайте КГГА, передает Новини.LIVE.

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В Киеве заработал новый функционал отслеживания транспорта

В КГГА сообщили, что система позволяет пассажирам отслеживать движение автобусов, трамваев и троллейбусов даже во время воздушных тревог, когда стандартная спутниковая навигация может работать нестабильно.

"Полученный сигнал программно обрабатывается и отображается на карте города с учетом маршрута, по которому курсирует транспорт", — говорится в сообщении.

Новый функционал работает на альтернативных источниках данных, а информация обновляется каждые 3 минуты.

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Отследить транспорт можно в разделе "Транспорт online" на сайте "Киевпастранса".

В КГГА добавили, что к новому функционалу подключили весь подвижной состав предприятия, работающий на маршрутах столицы.

Новая система также позволяет диспетчерской службе непрерывно контролировать работу транспорта.

Новый функционал уже прошел тестирование и работает в полноценном режиме. В дальнейшем планируется сократить интервал обновления информации до 1–2 минут.

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