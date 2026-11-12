В Киеве могут запустить катера по Днепру: как они будут курсировать и когда откроются первые маршруты

Южный мост в Киеве. Фото: Reuters

В сети появилась карта потенциальных маршрутов катеров в случае запуска речного общественного транспорта в Киеве. Суда позволят в разы быстрее добираться с левого на правый берег столицы. Однако городским властям придется увеличить количество причалов.

Об этом рассказал директор ProMobility Дмитрий Беспалов в эксклюзивном комментарии Телеграфу, передает Новини.LIVE.

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Как будут курсировать катера по Днепру в Киеве

Отмечается, что первый потенциальный маршрут катеров мог бы соединить Русановку и Почтовую площадь. Соответствующий проект сообщения представила компания ProMobility. Рейс могут запустить уже весной 2027 года.

По словам Беспалова, после открытия этого маршрута можно было бы уже задуматься о расширении.

Специалист назвал потенциальные точки новых речных маршрутов:

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Березняки — причал у Днепровской набережной, 9;

Позняки — залив Берковщина, рядом с River Mall;

Оболонь — существующие причалы "Оболонь" и в парке "Наталка".

Специалист рассказал, что на правом берегу столицы, в частности на Почтовой площади, можно было бы переоборудовать уже имеющиеся причалы, а вот на левом придется строить новые места для посадки и высадки пассажиров.

Потенциальные маршруты катеров в Киеве. Фото: telegraf.com.ua

Речной транспорт в Киеве может существенно ускорить поездки жителей и гостей столицы. Его главное преимущество почувствуют жители Русановки, которые работают на Подоле.

Обычно поездка на метро или автобусе через мост Патона занимает около 35 минут. По подсчетам ProMobility, катера смогут сократить это время до 20 минут. Таким образом, речной транспорт позволил бы сэкономить как минимум 15 минут в пути.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за постоянных атак РФ в Киеве рассматривают альтернативы мостам. В частности, по Днепру могут запустить катера. Так, в столице могут задействовать суда, находящиеся на балансе государственного предприятия "Администрация речных портов".

Также Новини.LIVE писали, что украинские дороги станут платными. Такой шаг является одним из обязательных критериев Европейского Союза и частью его законодательства. Сроки пока неизвестны, в настоящее время Министерство восстановления работает над адаптацией законодательства к требованиям Европейского Союза в сферах лицензирования перевозчиков и соблюдения габаритно-весовых норм.