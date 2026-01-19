Аэропорт Кракова в Польше — положительные и отрицательные отзывы

Аэропорт Кракова в Польше — честные отзывы пассажиров
Краков — это польский город с уникальной культурной историей, который является одним из самых доступных в Европе. В городе также расположен международный аэропорт, который является базой для лоукостеров Ryanair и Wizz Air, а также обслуживает рейсы многих других авиакомпаний — LOT Polish Airlines, Lufthansa, KLM, Norwegian, Finnair, Austrian Airlines и Air Baltic.
Новини.LIVE расскажут, что думают пассажиры об одном из крупнейших аэропортов Польши.
Аэропорт в польском Кракове
Именно аэропорт Кракова одним из первых отменил ограничения на количество жидкостей в ручной клади. Это стало возможным благодаря установке современных сканеров.
Многим пассажирам нравится летать из аэропорта Кракова. Им нравится его чистота, обслуживание персонала, а также удобная и понятная навигация.
Пассажиры рассказывают, что из аэропорта удобно добраться до центра Кракова, а также подчеркивают, что он является удобным транспортным узлом для тех, кто часто летает в короткие путешествия.
Другая же часть пользователей сети пишет о том, что аэропорт маленький, а его персонал не справляется с большим количеством пассажиров.
Пассажиры жалуются на отсутствие доступных ресторанов, а также на то, что нельзя самостоятельно сдать багаж. Часть путешественников считает, что аэропорт нуждается в немедленной реконструкции.
В целом пользователи сети оставили более 15 тысяч отзывов и высоко оценили аэропорт Кракова — он получил 4 балла от путешественников.
