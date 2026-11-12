Женщина с багажом в аэропорту. Фото: Magnific

Большинство авиакомпаний тщательно проверяют размеры и вес ручной клади. Особенно строгие правила действуют у бюджетных перевозчиков, услугами которых пользуются многие украинцы. Оказывается, дело не только в желании заработать больше денег. Бывший пилот объяснил, почему тяжелые сумки могут стать проблемой для всего самолета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

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Почему авиакомпании ограничивают вес ручной клади

По словам пилота, у каждого самолета есть максимальный вес, с которым ему разрешено взлетать. Учитывается все: самолет, топливо, еда и напитки, груз, экипаж, пассажиры и их чемоданы.

В больших самолетах авиакомпании могут использовать средний вес пассажиров и их вещей для расчетов. Например, в Австралии для самолетов вместимостью от 150 до 299 мест стандартный расчетный вес ручной клади составляет 7 кг на человека. В небольших самолетах правила могут быть более строгими. Людей иногда взвешивают вместе с чемоданами прямо в аэропорту.

Есть еще одна причина ограничений на провоз вещей в салоне. Когда пассажиры берут слишком много сумок, места на верхних полках быстро заканчиваются. Бортпроводникам приходится искать, куда положить чемоданы, или отправлять их в багажное отделение. Из-за этого посадка затягивается, а самолет может вылететь позже.

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Почему у разных авиакомпаний разные правила

Пассажиры могут лететь на одинаковых самолетах, но иметь совершенно разные ограничения на ручную кладь. Например, австралийская Jetstar разрешает брать до 7 кг вещей, распределенных между двумя сумками. А в Qantas на внутренних рейсах в зависимости от выбранного варианта разрешена одна стандартная сумка весом до 10 кг или два предмета меньшего размера общим весом до 14 кг.

Дело в том, что авиакомпании могут согласовывать с авиационным регулятором собственные правила расчета веса пассажиров и багажа. К тому же с появлением лоукостеров изменился подход к продаже билетов. Раньше правила перевозки ручной клади у разных компаний были более схожими. Теперь перевозчики часто продают самый дешевый билет с минимальным набором услуг.

За больший чемодан, еду, напитки и другие удобства пассажир платит отдельно. Поэтому количество и вес ручной клади могут зависеть не только от авиакомпании, но и от тарифа билета.

Чем тяжелая ручная кладь опасна для пассажиров

Пилот также обратил внимание на безопасность людей в самолете. Бортпроводники часто помогают пассажирам поднимать тяжелые сумки на верхние полки. Из-за этого они рискуют получить травму спины.

Кроме того, большое количество чемоданов мешает быстро разместить людей в салоне. А во время чрезвычайной ситуации багаж может стать дополнительной проблемой. Некоторые пассажиры пытаются забрать свои сумки даже во время эвакуации. Из-за этого люди медленнее покидают самолет, а драгоценное время теряется. Поэтому, чтобы избежать лишних затрат и неприятностей в аэропорту, лучше проверить условия перевозки ручной клади еще до бронирования билета.

Ранее Новини.LIVE писали, что пассажиры Wizz Air могут взять с собой в самолет дополнительный чемодан. Услуга Wizz Priority позволяет перевозить еще одну сумку на колесах весом до 10 кг и размером 55 × 40 × 23 см. Она также позволяет быстрее пройти посадку. Цена зависит от рейса и времени бронирования.

Также Новини.LIVE рассказывали, как Wizz Air упрощает путешествия с пересадками благодаря новой услуге Wizz Link. Она позволяет объединить несколько рейсов в одно бронирование и получить защиту на случай пропущенной пересадки. Но багаж придется забирать самостоятельно.