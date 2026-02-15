Услуга Wizz Link Wizz Air — как упрощает жизнь пассажирам

Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air в партнерстве с платформой Dohop анонсировал новую услугу Wizz Link. Она дает возможность за доплату объединять отдельные рейсы авиакомпании в одно бронирование с базовой защитой пересадки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал авиаперевозчика.

Реклама

Читайте также:

Что известно о платформе Wizz Link

Платформа Wizz Link позволяет пассажирам бронировать путешествия с пересадками, которые проходят через один из основных транспортных узлов бюджетной авиакомпании.

Одним из преимуществ бронирования через Wizz Link, кроме экономии времени, является то, что пассажиры смогут добавить защиту ConnectSure, благодаря которой можно перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Однако в компании предупредили, что багаж не будет передан автоматически в транзитном аэропорту. В частности, пассажирам во время пересадки придется забрать багаж, пройти таможенный контроль и снова зарегистрироваться после приземления.

Кроме того, пассажиры должны иметь право въезда в транзитную страну, поскольку технически будут проходить контроль дважды.

По данным авиакомпании, Wizz Link открывает пассажирам более 8000 новых маршрутов:

из британского Лондона в египетский туристический город Марса-Алам (Египет) на Красном море через Рим (Италия);

из Кутаиси (Грузии) в Рейкьявик (Исландия) через Варшаву (Польша) или Афины (Греция) в Осло (Норвегия) через Бухарест (Румыния).

Ранее мы сообщали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Перевозчик анонсировал рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Кишинева, который уже стал своеобразным хабом для украинцев.

Также мы писали, кто реально контролирует Wizz Air. Мы рассказывали, кто является настоящим владельцем популярной авиакомпании и почему ее основатель не имеет права решающего голоса.