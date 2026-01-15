Самый длинный тоннель в мире — где он находится и чем уникален

Самый длинный в мире тоннель — как он выглядит
В мире есть тоннель, который давно считается самым красивым, ведь радует водителей уникальным световым шоу. Речь идет о самом длинном автомобильном тоннеле в мире Lærdalstunnelen, который стал настоящей туристической достопримечательностью.
Чем уникален тоннель Лердал в Норвегии
Длина тоннеля Лердал в Норвегии составляет 24,5 километра. Он соединяет города Лердал и Аурланд.
Дорога состоит из двух полос движения вдоль европейского шоссе E16 и обеспечивает автомобильное сообщение между Осло и Бергеном, в обход паромного сообщения.
Лердал строили 5 лет, а официальное его было открыто 27 ноября 2000 года.
Общая стоимость проекта составила 1,08 миллиарда норвежских крон (примерно 113 миллионов долларов).
Хотя это самый длинный тоннель в мире, который можно проехать на автомобиле, он считается одним из самых безопасных благодаря своей уникальной конструкции. Он разделен на четыре секции, отделенные тремя большими горными пещерами с интервалом в 6 километров и с отдельными парковочными площадками.
Хотя туннель освещается белым светом, в пещерах — синяя и желтая подсветки, которые создают более успокаивающую среду. Он вызывает восхищение своими красочными световыми инсталляциями. В этих пещерах водители также могут сделать остановку, если это необходимо.
Кроме того, туннель оборудован самой современной системой очистки воздуха, которая устраняет пыль и загрязнители, поддерживая высокий уровень кислорода и обеспечивая хорошую видимость.
Он также оснащен аварийными телефонами, огнетушителями, расположенными каждые 500 метров (1640 футов), и 15 камерами безопасности - в случае возникновения инцидента автоматизированная система немедленно закрывает туннель, чтобы предотвратить дальнейшие аварии.
В отличие от многих длинных туннелей, Lærdal является бесплатным, он открыт круглосуточно. Проезд через него занимает около 20 минут без остановок.
