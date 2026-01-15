Найдовший тунель у світі — де він знаходиться та чим унікальний

Тунел Лердал в Норвегії. Фото: geotech.hr

У світі є тунель, який давно вважається найгарнішим, адже радує водіїв унікальним світловим шоу. Мова йде про найдовший автомобільний тунель у світі Lærdalstunnelen, який став справжньою туристичною атракцією.

Чим унікальний тунель Лердал в Норвегії

Довжина тунелю Лердал в Норвегії становить 24,5 кілометра. Він з'єднує міста Лердал та Аурланд.

Дорога складається з двох смуг руху вздовж європейського шосе E16 і забезпечує автомобільне сполучення між Осло та Бергеном, в обхід поромного сполучення.

Лердал будували 5 років, а офіційне його було відкрито 27 листопада 2000 року.

Загальна вартість проєкту склала 1,08 мільярда норвезьких крон (приблизно 113 мільйонів доларів).

Хоча це найдовший тунель у світі, який можна проїхати на автомобілі, він вважається одним з найбезпечніших завдяки своїй унікальній конструкції. Він розділений на чотири секції, відокремлені трьома великими гірськими печерами з інтервалом у 6 кілометрів та з окремими паркувальними майданчиками.

Хоча тунель освітлюється білим світлом, в печерах — синя і жовта підсвітки, які створюють більш заспокійливе середовище. Він викликає захоплення своїми барвистими світловими інсталяціями. В цих печерах водії також можуть зробити зупинку, якщо це необхідно.

Крім того, тунель обладнаний найсучаснішою системою очищення повітря, яка усуває пил і забруднювачі, підтримуючи високий рівень кисню і забезпечуючи хорошу видимість.

Він також оснащений аварійними телефонами, вогнегасниками, розташованими кожні 500 метрів (1640 футів), і 15 камерами безпеки — в разі виникнення інциденту автоматизована система негайно закриває тунель, щоб запобігти подальшим аваріям.

На відміну від багатьох довгих тунелів, Lærdal є безкоштовним, він відкритий цілодобово. Проїзд через нього займає близько 20 хвилин без зупинок.

