Железнодорожный рейс Linha do Douro — как изменили маршрут поезда

Пассажирка в поезде. Фото: freepik.com

В столицу Британии Лондон был продлен уникальный железнодорожный рейс Linha do Douro, который ранее курсировал через три европейские страны. Увлекательное путешествие предоставляет пассажирам возможность полюбоваться одними из самых живописных пейзажей континента.

Об этом пишет Daily Mail.

Маршрут Linha do Douro считается одним из самых живописных железнодорожных маршрутов Европы. Он простирается на 160 км и соединяет португальские города Порту на западе с Посинью в регионе Альто-Дору.

Большую часть пути поезд следует вдоль реки Дору, проходя через сердце винодельческого региона Португалии, мимо пышных виноградников, исторических городов и виноделен.

В этом году маршрут был продлен до Британии, что дает путешественникам возможность отправиться в эпическое 15-дневное железнодорожное путешествие с остановками в девяти городах трех стран.

Путешествие стартует из Лондона, поезд будет курсировать из Британии в континентальную Европу. В Париже пассажиры пересаживаются на поезд, следующий в южный французский город Ним, где они проведут две ночи в отеле, стоимость проживания в котором включена в стоимость билета.

Из Нима путешественники будут отправляться в Мадрид, где проведут еще две ночи, а затем посетят университетский город Саламанка, расположенный всего в 90 минутах езды от испанской столицы.

После двухдневного пребывания пассажиры садятся на автобус в Порту, крупнейший город Португалии, где проведут еще три ночи. Путешественники прогуляются по невероятной набережной и посетят самый красивый книжный магазин мира.

Назад в Лондон поезд будет возвращаться через Испанию и Францию, с остановками в испанских городах Виго и Сан-Себастьян, а также в Андае и Бордо во Франции.

Маршрут Linha do Douro. Фото: скриншот

Билеты на поезд Duoro Line стоят недешево — 1835 евро за человека, однако в их стоимость включено проживание на каждой остановке в трех странах.

