British Airways отменяет горячие завтраки — детали

Популярная авиакомпания British Airways намерена сократить предложение горячих завтраков в бизнес-классе на некоторых своих самых коротких авиарейсах. В компании заявили, что главной целью такого шага является "предоставление лучшего сервиса".

Об этом пишет Daily Mail.

Изменения для пассажиров British Airways

Отмечается, что с 7 января 2026 года авиакомпания изменит предложение завтраков на борту некоторых рейсов. Изменения коснутся пассажиров, путешествующих бизнес-классом Club Europe.

До этого времени авиакомпания предлагала два или три варианта горячих завтраков. Согласно новой политике пассажирам будут предлагать только один вариант завтрака — тарелка с фруктами, йогурт и выпечка.

"Целью является предоставление бортпроводникам "больше времени в салоне с пассажирами" для предоставления "лучшего сервиса" и упрощения доставки еды", — пояснили в BA.

Изменения будут касаться рейсов в и из аэропортов Амстердама, Белфаста, Брюсселя, Дублина, Джерси, Манчестера, Ньюкасла и Парижа. Это одни из самых коротких и самых популярных рейсов авиакомпании, некоторые из которых длятся всего час. На всех других маршрутах пассажирам по-прежнему будет подаваться полноценный горячий завтрак.

