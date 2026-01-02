Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Популярная авиакомпания ввела изменения для пассажиров

Популярная авиакомпания ввела изменения для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:17
British Airways отменяет горячие завтраки — детали
Самолет British Airways. Фото: britishairways.com

Популярная авиакомпания British Airways намерена сократить предложение горячих завтраков в бизнес-классе на некоторых своих самых коротких авиарейсах. В компании заявили, что главной целью такого шага является "предоставление лучшего сервиса".

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Изменения для пассажиров British Airways

Отмечается, что с 7 января 2026 года авиакомпания изменит предложение завтраков на борту некоторых рейсов. Изменения коснутся пассажиров, путешествующих бизнес-классом Club Europe.

До этого времени авиакомпания предлагала два или три варианта горячих завтраков. Согласно новой политике пассажирам будут предлагать только один вариант завтрака — тарелка с фруктами, йогурт и выпечка.

"Целью является предоставление бортпроводникам "больше времени в салоне с пассажирами" для предоставления "лучшего сервиса" и упрощения доставки еды", — пояснили в BA.

Изменения будут касаться рейсов в и из аэропортов Амстердама, Белфаста, Брюсселя, Дублина, Джерси, Манчестера, Ньюкасла и Парижа. Это одни из самых коротких и самых популярных рейсов авиакомпании, некоторые из которых длятся всего час. На всех других маршрутах пассажирам по-прежнему будет подаваться полноценный горячий завтрак.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

авиарейсы путешествие Завтрак самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации