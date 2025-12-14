Как не переплачивать на авиабилетах — лайфхаки по экономии

Авиабилеты. Иллюстративное фото: freepik.com

Цены на авиабилеты постоянно меняются в течение всего дня, приспосабливаясь к спросу в режиме реального времени. Однако, вы можете немного сэкономить на путешествиях, если готовы лететь в субботу или в середине недели, когда спрос ниже, чем обычно.

Настройте оповещения о цене билетов

Установите приложения-помощники для путешественников Skyscanner или Google Flights. Они будут информировать, когда снизится цена на нужный вам рейс. Дело в том, что редко бывает так, что посадочные талоны дешевые сразу после того, как они появятся в продаже и функции приложений позволят вам сэкономить средства.

Проверьте, когда дешевле всего бронировать билеты

Skyscanner анализирует, когда билеты на некоторые популярные направления были самыми дешевыми за последние 18 месяцев и прогнозирует лучшее время для покупки. Например, приложение показало, что для рейсов из Лондона в Бангкок на Рождество лучшие предложения прошлого года были примерно за пять недель до вылета, то есть в середине ноября.

Выбирайте для коротких отпусков январь

Именно в начале года выгоднее всего покупать авиабилеты. Большинство путешественников мечтают о теплой погоде на испанских побережьях или греческих островах. Однако, вам не нужно жаркое солнце, чтобы насладиться едой и культурой таких городов, как Барселона, Лиссабон или Севилья.

Вылетайте в субботу, а не в пятницу

В пятницу и воскресенье обычно самые дорогие авиабилеты, а вот самые дешевые рейсы обычно по вторникам — именно этот день недели не удобен для многих путешественников. Вы также хорошо сэкономите деньги на выходных, если вылетите в субботу и вернетесь в понедельник, а не поедете с пятницы по воскресенье. Также лучше избегать период школьных каникул — кроме высокой цены, вам придется столкнуться с большими очередями и хаосом в аэропорту.

