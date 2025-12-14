Відео
Найвигідніші дні для перельотів — коли купувати авіаквитки

Дата публікації: 14 грудня 2025 05:12
Як не переплачувати на авіаквитках — лайфхаки з економії
Авіаквитки. Ілюстративне фото: freepik.com

Ціни на авіаквитки постійно змінюються протягом усього дня, пристосовуючись до попиту в режимі реального часу. Однак, ви можете трохи заощадити на подорожах, якщо готові летіти в суботу або в середині тижня, коли попит нижчий, ніж зазвичай. 

Новини.LIVE розкажуть, як не переплачувати за авіаквитки.

Налаштуйте сповіщення про ціну квитків

Встановіть додатки-помічники для мандрівників Skyscanner або Google Flights. Вони інформуватимуть, коли знизиться ціна на потрібний вам рейс. Річ у тім, що рідко буває так, що посадкові талони найдешевші одразу після того, як вони з'являться в продажу і функції застосунків дозволять вам зекономити кошти.

Перевірте, коли найдешевше бронювати квитки

Skyscanner аналізує, коли квитки до деяких популярних напрямків були найдешевшими за останні 18 місяців та прогнозує найкращий час для купівлі. Наприклад, застосунок показав, що для рейсів з Лондона до Бангкока на Різдво найкращі пропозиції минулого року були приблизно за п'ять тижнів до вильоту, тобто в середині листопада.

Обирайте для коротких відпусток січень

Саме на початку року найвигідніше купувати авіаквитки. Більшість мандрівників мріють про теплу погоду на іспанських узбережжях або грецьких островах. Однак, вам не потрібно спекотне сонце, щоб насолодитися їжею та культурою таких міст, як Барселона, Лісабон або Севілья.

Вилітайте в суботу, а не в п'ятницю

У п'ятниці та неділю зазвичай найдорожчі авіаквитки, а ось найдешевші рейси зазвичай у вівторок — саме цей день тижня не зручний для багатьох мандрівників. Ви також добре заощадите гроші на вихідних, якщо вилетите в суботу і повернетеся в понеділок, а не поїдете з п'ятниці по неділю. Також краще уникати період шкільних канікул — окрім високої ціни, вам доведеться зіштовхнутися із великими чергами та хаосом в аеропорту.

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка. 

Також ми писали, що аеропорту є місця, де пасажирам заборонено фотографуватись. Зокрема не можна діставати телефони, стоячи в черзі на контроль безпеки або митний контроль.

авіарейси авіаквитки подорож відпустка туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
